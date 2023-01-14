Начало года выдалось непростым для омских дорожников. Последние три дня новогодних каникул почти непрерывно шел снег, поэтому работать пришлось интенсивнее. Трудились в две смены — дневную и ночную. В работе задействовали 220 уборочных машин и более 300 рабочих и механизаторов. В общей сложности с улиц вывезли около 35 тысяч кубических метров снега.