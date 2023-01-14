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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Как коммунальные службы убирают снег в Омске

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
Город55 выяснил, куда жаловаться на нечищеные дороги и крыши.

Как чистили улицы в праздники?

Начало года выдалось непростым для омских дорожников. Последние три дня новогодних каникул почти непрерывно шел снег, поэтому работать пришлось интенсивнее. Трудились в две смены — дневную и ночную. В работе задействовали 220 уборочных машин и более 300 рабочих и механизаторов. В общей сложности с улиц вывезли около 35 тысяч кубических метров снега.

По словам первого замдиректора УДХиБ Антона Глебова, ситуацию осложнила эпидемическая ситуация — сразу 89 сотрудников этого ведомства одновременно оказались на больничном.

Кроме того, свою лепту внесла непостоянная омская погода, когда днем −5, а вечером уже −25 градусов. Снег на дорогах топили с помощью песко-соляной смеси, а также использовали закупленные специально на случай сильных морозов реагенты. В общей сложности их использовали около 11 тысяч тонн.

А чтобы растаявшее месиво снова не замерзло и не превратилось в гололед, дорожники начинали прометать дороги раньше обычного — уже с 16:00.

Если на магистралях снег убирают муниципальные дорожники, то за остальными местами в городе должны следить частники. Например, за уборку придомовой территории отвечает ТСЖ или управляющая компания, а за территорию вокруг торговых павильонов и прочего — их владельцы.

Кто отвечает за уборку снега возле павильонов и кафе?

Основные требования, обозначенные в Правилах благоустройства:

— на остановках должна быть расчищена территория на 5 метров вокруг,

— собственники киосков, павильонов, а также нежилых зданий с заборами должны расчищать территорию на 10 метров вокруг,

— к заведениям общепита еще более строгие требования — снега не должно быть на территории в 20 метров вокруг здания.

При этом собранный снег собственники должны самостоятельно вывозить на специальные полигоны в срок не позднее 3 часов.

Сотрудники мэрии проводят специальные рейды, чтобы проконтролировать, как проводится работа. За несоблюдение требований по содержанию территорий физлицам грозит штраф до 4 000 рублей, должностным лицам — до 14 000, юрлицам — до 40 000.

Куда пожаловаться на нечищеный снег во дворе?

Если двор завален снегом, а организация, отвечающая за его содержание, ничего не предпринимает, омичи могут обратиться в Госжилинспекцию.

Подать обращение можно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также лично по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68, кабинет № 6 в рабочее время: понедельник — четверг с 08:30 до 17:45, в пятницу с 08:30 до 16:30, за исключением обеденного времени с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Куда пожаловаться на нечищеные междворовые кварталы?

За неубранные междворовые кварталы отвечает уже мэрия. На них имеет смысл жаловаться в окружные администрации города:

— администрация Ленинского округа — пр-т К. Маркса, 62, т. +7 (38-12) 41-96-90;

— администрация Кировского округа — ул. Профинтерна, 15, т. +7 (38-12) 55-51-53;

— администрация Центрального округа — ул. Герцена, 25, т. +7 (38-12) 25-05-16;

— администрация Советского округа — ул. Красный Путь, 107, т. +7 (38-12) 24-16-44;

— администрация Октябрьского округа — ул. Л. Чайкиной, 1, т. +7 (38-12) 32-20-62.

Иллюстрация
Фото: 1MI
#Анна Микула#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#Мороз#Метель#Мэрия#Рождество#Общество#Город#Статистика
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