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Мест нет. Справедливо? Омичи пожаловались, что их детей не берут в лицей по прописке
12 июля, 07:27
«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света
6 июля, 11:30
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Нечистоты льются из унитаза и ванны. Жителей многоэтажки в Омске топит из канализации
23 января, 09:12
Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала
10 января, 02:47
3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации
8 января, 09:11
2023
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
Сибиряк взялся за топор, чтобы исправить ошибки коммунальщиков
Мужчина пытается упростить жизнь инвалидов и матерей.
7 февраля 2023, 08:41

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