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Сибиряк взялся за топор, чтобы исправить ошибки коммунальщиков

7 февраля 2023, 08:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчина пытается упростить жизнь инвалидов и матерей.

В Новокузнецке инвалид-колясочник и известная блогер Елена Бычкова рассказала журналистам портала «Сибдепо» о проблеме, которая ежегодно возникает по всему городу и сильно усложняет жизнь не только маломобильным жителям, но и простым гражданам.

Коммунальщики, по словам Бычковой, очищают дороги, тротуары и территорию у подъезда от снега до самого асфальта, и из-за этого при выходе из подъезда образовывается ледяная ступенька, которая очистке якобы не подлежит. В итоге сибирякам приходится самостоятельно бороться с огромным слоем утрамбованного снега.

«Каждое утро мой помощник выходит с топором и срубает прямые ледяные ступени, превращая их в пологие, по которым может проехать коляска. У меня большая просьба к коммунальщикам делать эти ступени хотя бы скошенными», — рассказала Елена Бычкова.

Женщина добавила, что такая проблема существует не только у подъездов, но и по всему городу, в том числе на пешеходных переходах и в общественных местах. Сибирячка просит власти Новокузнецка обратить внимание на проблему, которая значительно усложняет жизнь инвалидов.

#Ольга Акамова#Видео#Снег#Зима#Лед#Проблема#Коммунальщики#Коммунальные службы#Город#Новости#Омская область
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