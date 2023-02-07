Сибиряк взялся за топор, чтобы исправить ошибки коммунальщиков

Женщина добавила, что такая проблема существует не только у подъездов, но и по всему городу, в том числе на пешеходных переходах и в общественных местах. Сибирячка просит власти Новокузнецка обратить внимание на проблему, которая значительно усложняет жизнь инвалидов.