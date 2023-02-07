Сибиряк взялся за топор, чтобы исправить ошибки коммунальщиков

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В Новокузнецке инвалид-колясочник и известная блогер Елена Бычкова рассказала журналистам портала «Сибдепо» о проблеме, которая ежегодно возникает по всему городу и сильно усложняет жизнь не только маломобильным жителям, но и простым гражданам.
Коммунальщики, по словам Бычковой, очищают дороги, тротуары и территорию у подъезда от снега до самого асфальта, и из-за этого при выходе из подъезда образовывается ледяная ступенька, которая очистке якобы не подлежит. В итоге сибирякам приходится самостоятельно бороться с огромным слоем утрамбованного снега.
«Каждое утро мой помощник выходит с топором и срубает прямые ледяные ступени, превращая их в пологие, по которым может проехать коляска. У меня большая просьба к коммунальщикам делать эти ступени хотя бы скошенными», — рассказала Елена Бычкова.
Женщина добавила, что такая проблема существует не только у подъездов, но и по всему городу, в том числе на пешеходных переходах и в общественных местах. Сибирячка просит власти Новокузнецка обратить внимание на проблему, которая значительно усложняет жизнь инвалидов.