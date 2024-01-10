Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала

Жильцы дома обращались в прокуратуру, Госжилинспекцию и мэрию, но получали лишь отписки. Так, в администрации города в конце декабря сообщили, что «Тепловая компания» планирует обследовать коммуникации, а затем дать ответ по решению проблемы.