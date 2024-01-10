Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В редакцию Города55 обратились жители многоквартирного дома по улице 7-я Линия, 181. По словам омичей, с ноября из подвала идет пар, из-за чего в подъезде и квартирах стоит сырость, осыпается штукатурка, образуется плесень.
«Днем приходится открывать подъездные двери, чтобы как-то выпустить пар, на ночь дверь закрывается, а утром у людей по дверям и по стенам стекает вода. Неоднократно обращались в ООО „Сибирь Сервис“. Данная компания больше месяца ничего не предпринимала. В итоге оказалась, что прорвало теплосети и кипяток просто стекает под дом. 5 декабря была подана заявка на решение данной проблемы, но уже январь, а так ничего и не отремонтировано», — рассказала местная жительница Елена Цебренко.
Жильцы дома обращались в прокуратуру, Госжилинспекцию и мэрию, но получали лишь отписки. Так, в администрации города в конце декабря сообщили, что «Тепловая компания» планирует обследовать коммуникации, а затем дать ответ по решению проблемы.
«Сколько терпеть такое обслуживание, в подъезде люди делали ремонт своими силами, а после такого подтопления просто страшно заходить в него, пол и стены в ужасном состоянии. В квартирах стоит сырость и вонь», — сообщили местные жители.
В администрации Омска сегодня сообщили, что ремонтные работы на участке запланированы на 12 января.