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Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Омичи пожаловались на пар из подвала, из-за которого осыпается штукатурка

Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала

10 января 2024, 02:47
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на пар из подвала, из-за которого осыпается штукатурка

По словам местных, обращения в управляющую компанию не помогают, а мэрия прислала лишь отписку.

В редакцию Города55 обратились жители многоквартирного дома по улице 7-я Линия, 181. По словам омичей, с ноября из подвала идет пар, из-за чего в подъезде и квартирах стоит сырость, осыпается штукатурка, образуется плесень.

«Днем приходится открывать подъездные двери, чтобы как-то выпустить пар, на ночь дверь закрывается, а утром у людей по дверям и по стенам стекает вода. Неоднократно обращались в ООО „Сибирь Сервис“. Данная компания больше месяца ничего не предпринимала. В итоге оказалась, что прорвало теплосети и кипяток просто стекает под дом. 5 декабря была подана заявка на решение данной проблемы, но уже январь, а так ничего и не отремонтировано», — рассказала местная жительница Елена Цебренко.
В подъезде стоит сырость, образуется плесеньВ подъезде стоит сырость, образуется плесень
В подъезде стоит сырость, образуется плесеньВ подъезде стоит сырость, образуется плесень
В подъезде стоит сырость, образуется плесень
Фото: Предоставлено Городу55

Жильцы дома обращались в прокуратуру, Госжилинспекцию и мэрию, но получали лишь отписки. Так, в администрации города в конце декабря сообщили, что «Тепловая компания» планирует обследовать коммуникации, а затем дать ответ по решению проблемы.

Фото: Предоставлено Городу55
«Сколько терпеть такое обслуживание, в подъезде люди делали ремонт своими силами, а после такого подтопления просто страшно заходить в него, пол и стены в ужасном состоянии. В квартирах стоит сырость и вонь», — сообщили местные жители.

Обновлено

В администрации Омска сегодня сообщили, что ремонтные работы на участке запланированы на 12 января.

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#Общество#Ремонт#Омск#Мэрия#Теплосети#Управляющая компания#Вода#Евгений Игишев#Проблема#Плесень#Сырость
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