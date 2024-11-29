Омичи столкнулись с потоком воды на улице 50 лет Профсоюзов

Posted 29 ноября, 12:42
Published 29 ноября, 12:42
Modified 29 ноября, 12:45
Updated 29 ноября, 12:45
В районе Нефтяников сложилась серьезная проблема с водоснабжением, которая вызывает значительное беспокойство у омичей. На улице 50 лет Профсоюзов, 81, уже в течение недели наблюдается постоянный поток воды.
Жители обсуждают эту проблему в социальных сетях, выражая недовольство и тревогу по поводу отсутствия действий со стороны компетентных органов.
Представители Тепловой компании под постом с записью прокомментировали ситуацию, заявив, что работы по указанному адресу выполнили 28 ноября.
Напомним, что ранее поселок Затон в Черлакском районе мог оказаться под водой из-за быстрого подъема уровня Иртыша.