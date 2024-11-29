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Posted 29 ноября, 12:42

Published 29 ноября, 12:42

Modified 29 ноября, 12:45

Updated 29 ноября, 12:45

Подтопление в районе Нефтяников вызвало недовольство у омичей

Омичи столкнулись с потоком воды на улице 50 лет Профсоюзов

29 ноября 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.

Подтопление в районе Нефтяников вызвало недовольство у омичей

Жители Омска столкнулись с серьезной проблемой водоснабжения, которая уже неделю остается нерешенной. Однако ответственные службы утверждают, что работы по устранению утечки уже завершили.

В районе Нефтяников сложилась серьезная проблема с водоснабжением, которая вызывает значительное беспокойство у омичей. На улице 50 лет Профсоюзов, 81, уже в течение недели наблюдается постоянный поток воды.

Жители обсуждают эту проблему в социальных сетях, выражая недовольство и тревогу по поводу отсутствия действий со стороны компетентных органов.

Представители Тепловой компании под постом с записью прокомментировали ситуацию, заявив, что работы по указанному адресу выполнили 28 ноября.

Напомним, что ранее поселок Затон в Черлакском районе мог оказаться под водой из-за быстрого подъема уровня Иртыша.

Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за резкого подъема Иртыша
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Водоснабжение#Тепловая компания#Новости#Тревога#Проблема
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