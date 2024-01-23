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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Квартиры омичей затопило нечистотами из канализации из-за засора в стояке

Нечистоты льются из унитаза и ванны. Жителей многоэтажки в Омске топит из канализации

23 января 2024, 09:12
Фото: Предоставлено Городу55

Квартиры омичей затопило нечистотами из канализации из-за засора в стояке

Пострадали несколько квартир на первом этаже.

В редакцию Города55 обратились жители дома № 11 по улице Бульварной. В девятиэтажке засорились канализационные трубы, и нечистоты льются из унитаза в квартирах на первом этаже.

«У нас в доме засорился стояк, второй раз уже за неделю. На первый этаж поднимается вода в унитазе, в ванне. На это все очень страшно смотреть. Минимум три квартиры пострадали. Не знаем, что делать», — рассказала местная жительница.
Трубы засорились второй раз за неделюТрубы засорились второй раз за неделю
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи в первую очередь обратились в управляющую компанию «Сибжилсервис», за которой закреплен дом.

«Слесари на другом объекте пока что. Там очень сложная ситуация. Все понимаем, но разорваться тоже никак не могут люди», — рассказали в компании.

На момент публикации материала омичи ждут слесаря уже порядка восьми часов.

Местные жители с такой проблемой сталкиваются впервые. Омичи планируют направить коллективную жалобу в Роспотребнадзор, но уже после устранения аварии.

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#Общество#Омск#Управляющая компания#Канализация#Жалоба#Евгений Игишев#Проблема
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