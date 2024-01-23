Нечистоты льются из унитаза и ванны. Жителей многоэтажки в Омске топит из канализации

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В редакцию Города55 обратились жители дома № 11 по улице Бульварной. В девятиэтажке засорились канализационные трубы, и нечистоты льются из унитаза в квартирах на первом этаже.
«У нас в доме засорился стояк, второй раз уже за неделю. На первый этаж поднимается вода в унитазе, в ванне. На это все очень страшно смотреть. Минимум три квартиры пострадали. Не знаем, что делать», — рассказала местная жительница.
Омичи в первую очередь обратились в управляющую компанию «Сибжилсервис», за которой закреплен дом.
«Слесари на другом объекте пока что. Там очень сложная ситуация. Все понимаем, но разорваться тоже никак не могут люди», — рассказали в компании.
На момент публикации материала омичи ждут слесаря уже порядка восьми часов.
Местные жители с такой проблемой сталкиваются впервые. Омичи планируют направить коллективную жалобу в Роспотребнадзор, но уже после устранения аварии.