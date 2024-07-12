Мест нет. Справедливо? Омичи пожаловались, что их детей не берут в лицей по прописке

Ранее Город55 рассказывал, что не все первоклассники смогли попасть в школы рядом с домом. Всего в 2024 году для первоклассников было подготовлено 14 345 мест. Это означает, что после первого этапа осталось менее 4 тысяч свободных мест. Родителям посоветовали подыскать другие школы, где есть свободные места.