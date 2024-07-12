Мест нет. Справедливо? Омичи пожаловались, что их детей не берут в лицей по прописке

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Родители из Чкаловского поселка рассказали «Новому Омску», что они много лет ждали появления новой школы в их районе. Наконец, учебное заведение построили, но это не решило проблему.
По их словам, в параллели 6-х классов всего 78 мест, из которых 31 место предоставляется вне очереди. Рядом с их домами находилась единственная гимназия № 118, однако и ее закрыли на капитальный ремонт.
«В этом году наконец-то построили, но не простую общеобразовательную школу для всех детей микрорайона, а инженерный лицей с ограниченными местами. Все дети с 1 сентября вынуждены ездить в другие школы, которые находятся далеко от дома. Хотя рядом, в 50 м от дома, стоит и функционирует новый лицей. Прописка постоянная есть, желание у детей есть, а мест для нас нет. Справедливо?» — рассказывают омичи.
Ранее Город55 рассказывал, что не все первоклассники смогли попасть в школы рядом с домом. Всего в 2024 году для первоклассников было подготовлено 14 345 мест. Это означает, что после первого этапа осталось менее 4 тысяч свободных мест. Родителям посоветовали подыскать другие школы, где есть свободные места.