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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

иллюстрация

Мест нет. Справедливо? Омичи пожаловались, что их детей не берут в лицей по прописке

12 июля 2024, 07:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи пожаловались, что их детей не берут в новый лицей по прописке

Жители микрорайона «Космический» жалуются, что их детям приходится ездить в другие школы. Хотя всего в 50 метрах от них находится новый лицей.

Родители из Чкаловского поселка рассказали «Новому Омску», что они много лет ждали появления новой школы в их районе. Наконец, учебное заведение построили, но это не решило проблему.

По их словам, в параллели 6-х классов всего 78 мест, из которых 31 место предоставляется вне очереди. Рядом с их домами находилась единственная гимназия № 118, однако и ее закрыли на капитальный ремонт.

«В этом году наконец-то построили, но не простую общеобразовательную школу для всех детей микрорайона, а инженерный лицей с ограниченными местами. Все дети с 1 сентября вынуждены ездить в другие школы, которые находятся далеко от дома. Хотя рядом, в 50 м от дома, стоит и функционирует новый лицей. Прописка постоянная есть, желание у детей есть, а мест для нас нет. Справедливо?» — рассказывают омичи.

Ранее Город55 рассказывал, что не все первоклассники смогли попасть в школы рядом с домом. Всего в 2024 году для первоклассников было подготовлено 14 345 мест. Это означает, что после первого этапа осталось менее 4 тысяч свободных мест. Родителям посоветовали подыскать другие школы, где есть свободные места.

В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест
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