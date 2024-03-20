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Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня

20 марта 2024, 14:31
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омском аварийном бараке обрушилась часть потолка

В жилом помещении барака на улице 1-й Учхозной обрушилась часть потолка, перекрытие не выдержало в детской комнате. К счастью, обошлось без пострадавших. Квартира, к которой случилось обрушение, находится в собственности семьи из четырех человек. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, а крышу, тем временем, ремонтируют спецслужбы. Напомним, что дом был признан аварийным еще в 2018 году.

В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
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Новость №2. В Омском горсовете подняли тему ливневой канализации

В Омском Горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки был связан с городской канализацией. Из доклада и. о. директора УДХБ Антона Глебова последовало, что сейчас в реестре муниципального имущества находится 211 км ливневки. Канализацией снабжены всего 28% городских автомобильных дорог, а ее износ составляет от 60 до 80%. Докладчик заключил, что канализация нуждается в обследовании, на это нужны большие средства. Запрос по этому поводу направлен в городскую администрацию.

«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке
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Новость №3. Омич ищет ручного голубя, которого потерял во время прогулки на левобережье

В одном из омских пабликов появилось интересное объявление. Омич потерял ручного голубя в красном костюмчике, он пропал несколько дней назад в районе улиц Дмитриева и Крупской на Левом берегу. Автор поста отмечает, что голубь отличается сообразительностью и откликается на имя Себас.

Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
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