Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня

В Омском Горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки был связан с городской канализацией. Из доклада и. о. директора УДХБ Антона Глебова последовало, что сейчас в реестре муниципального имущества находится 211 км ливневки. Канализацией снабжены всего 28% городских автомобильных дорог, а ее износ составляет от 60 до 80%. Докладчик заключил, что канализация нуждается в обследовании, на это нужны большие средства. Запрос по этому поводу направлен в городскую администрацию.