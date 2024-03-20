Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новость №1. В омском аварийном бараке обрушилась часть потолка
В жилом помещении барака на улице 1-й Учхозной обрушилась часть потолка, перекрытие не выдержало в детской комнате. К счастью, обошлось без пострадавших. Квартира, к которой случилось обрушение, находится в собственности семьи из четырех человек. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, а крышу, тем временем, ремонтируют спецслужбы. Напомним, что дом был признан аварийным еще в 2018 году.
Новость №2. В Омском горсовете подняли тему ливневой канализации
В Омском Горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки был связан с городской канализацией. Из доклада и. о. директора УДХБ Антона Глебова последовало, что сейчас в реестре муниципального имущества находится 211 км ливневки. Канализацией снабжены всего 28% городских автомобильных дорог, а ее износ составляет от 60 до 80%. Докладчик заключил, что канализация нуждается в обследовании, на это нужны большие средства. Запрос по этому поводу направлен в городскую администрацию.
Новость №3. Омич ищет ручного голубя, которого потерял во время прогулки на левобережье
В одном из омских пабликов появилось интересное объявление. Омич потерял ручного голубя в красном костюмчике, он пропал несколько дней назад в районе улиц Дмитриева и Крупской на Левом берегу. Автор поста отмечает, что голубь отличается сообразительностью и откликается на имя Себас.