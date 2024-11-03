Православие

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«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин
3 ноября, 09:44
Омская супермодель променяла кокошник на крестик
Омская супермодель, известная своими эпатажными образами на Хэллоуин, неожиданно для поклонников сменила имидж и теперь находит вдохновение не в страшных костюмах, а в посещении храмов.
2 ноября, 08:15
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
31 июля, 06:21
На катамаранах. В Омской области крестный ход пройдет по Оми
Священнослужители будут останавливаться в девяти населенных пунктах.
17 июля, 11:55
«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы
В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы. Митрополит Омский и Таврический Дионисий рассказал омичам о том, как правильно провести этот день и чего категорически делать не следует. Подробности в нашем материале.
21 июня, 10:36
Стала известна дата родительской субботы в 2024 году
Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. О сути, традициях этого православного праздника и других поминальных днях — в материале Города55.
19 апреля, 15:06
В Омской области открылась межконфессиональная конференция
Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
26 января, 11:21
2023
Митрополия и правительство Омской области документально закрепили сотрудничество
Правительство и духовенство совместно разработали и подписали план мероприятий, посвященных духовно-нравственному развитию омичей.
11 января 2023, 12:13

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