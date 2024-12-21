Крещение ребенка в церкви и на дому: как подготовиться к таинству

Posted 21 декабря, 04:05
Published 21 декабря, 04:05
Modified 21 декабря, 04:05
Updated 21 декабря, 04:05
Крещение — одно из важнейших церковных таинств в христианстве. Считается, что, пройдя крещение, человек становится членом религиозной общины («сообщества верных»), получает право проходить другие религиозные церемонии. Само по себе это таинство символизирует рождение человека заново «от воды и Духа» и может означать освобождение от некоторых последствий первородного греха. Поэтому значение крещения для верующего человека трудно переоценить.
В том, что касается выбора места обряда, жестких правил нет. Если родители ребенка являются постоянными прихожанами какого-то храма, понятно, что именно там они будут крестить ребенка: это знакомое им место, они знают местные правила и неформальные обычаи, у них есть духовник, который в перспективе будет «окормлять» и их чадо. Если родители не принадлежат к какому-то приходу, теоретически они могут выбрать любую церковь в своем городе, исходя из своих предпочтений: где-то более спокойная, душевная атмосфера, где-то более приятный священник.
Подготовка к обряду должна быть главным образом духовной. Понятно, что заранее должны быть выбраны крестные родители (обычно это близкие родственники или ближайшие друзья родителей). Как правило, они дарят ребенку нательный крестик и икону (это может быть изображение ангела-хранителя, святого по имени ребенка, Спасителя или Божьей матери — в зависимости от пола). Кстати, правильное название крестных родителей — восприемники. В принципе, достаточно одного, но в России так сложилось, что подбирают и крестного отца, и крестную мать.
Важное уточнение: крестные не должны быть супругами — ни в настоящем, ни в перспективе. Это объясняют тем, что общий крестник соединит людей высокими духовными узами, и других уз в этой ситуации быть не должно.
Всем участникам церемонии рекомендуют какое-то время перед этим поститься — не есть скоромную пищу, не пить алкоголь, не сквернословить и т. п. Но безусловных запретов здесь нет.
Один из главных факторов — определение возраста, в котором ребенка можно крестить. Теоретически каноны предписывают крещение в сознательном возрасте, когда человек сам решает прийти к Богу. В реальности устоялся обычай крестить младенцев. Такая практика возникла из-за очень высокой младенческой смертности: родители торопились крестить дитя, чтобы оно точно попало в рай. К счастью, для XXI века это неактуально, но обычай остался.
Многие исходят из того, что первые 2 месяца своей жизни дети мало восприимчивы к происходящему вокруг, так что церемония крещения пройдет для них с минимальными психологическими издержками. Существует практика крещения на 8-й или на 40-й день после рождения. В любом случае максимально четких правил нет: в этом вопросе решать родителям.
Когда решение принято, нужно осознать ответственность, которую возлагают на себя родители ребенка. Крещение — это только формальное включение нового человека в религиозную общину. В дальнейшем именно родители должны будут объяснять ребенку, что значит быть христианином — и с точки зрения обрядов, и просто по-человечески. А главное — они должны будут подавать ребенку пример.
«Огласительная беседа» — именно так называется предварительный разговор священника с людьми, решившими окрестить своего ребенка, а также с будущими крестными отцом и матерью. Здравый смысл подсказывает: священник должен убедиться в том, что решение это осознанное, что люди достаточно четко смысл процедуры и дальнейшую жизнь. Формализации, общей для всех храмов, здесь нет. Участникам церемонии надо бы знать 3 основные молитвы («Отче наш», «Символ веры» и «Богородица, Дева, радуйся»), но, если на беседе они не вспомнили текст — ничего страшного: когда понадобится, дадут прочитать с листа.
Здесь тоже нет четких правил. Ограничение, пожалуй, только одно: в «Страстную седмицу» (неделю перед Пасхой) крещение не проводится. В остальном все зависит от распорядка в конкретной церкви. Для родителей ребенка, как правило, удобнее всего суббота и воскресенье, и такой вариант достаточно легко подобрать. А будет ли это пост, скоромный день или день церковного праздника — значения не имеет.
Как и другие церковные церемонии, крещение проводится не бесплатно, а за «пожертвование». Узнать цену вопроса можно в церковной лавке или непосредственно у священника.
Собственно церемония крещения четко регламентирована. С ребенка снимают одежду (это символизирует отказ от прежней жизни), потом священник дует ему в лицо (это символическое изгнание злых духов), осеняет крестным знамением, кладет руку на голову (это знак предстояния ребенка перед Богом). Далее следуют «запрещения», «отречение от Сатаны», «сочетание с Христом» и «исповедание веры».
По окончании такой подготовки священник освящает воду, совершает помазание ребенка святым маслом и трижды погружает его в воду, повторяя: «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». Крещаемого одевают в белое, что символизирует безгрешную чистоту. Затем священник совершает миропомазание и крестный ход вокруг купели, читает Евангелие и Апостола и смывает миро. Происходит пострижение волос, символизирующее посвящение ребенка Богу. Наконец, новокрещенного заносят или вводят в алтарь (если он мужского пола) либо благословляют перед Царскими Вратами. Это символизирует воцерковление.
Понятно, что родители хотят запечатлеть каждое важное событие в жизни ребенка, и крещение — не исключение. Как правило, в храмах не отказывают в праве фотографировать церемонию, но могут попросить дополнительное пожертвование. Здесь возникает очевидное требование к фотографу: не мешать священнику и не мелькать перед участниками церемонии.
«Весь мир — храм». Именно из такого тезиса могут исходить люди, задающиеся вопросом «А нельзя ли провести церемонию дома, чтобы никуда не возить ребенка?». Ответ такой: Теоретически — да. А если практически, то зачем и почему? Священники соглашаются крестить людей у них дома или, например, в больнице только в особых обстоятельствах, с которыми, конечно, лучше никогда не сталкиваться. Есть же церковь, там все для этого приспособлено.