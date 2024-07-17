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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

На катамаранах. В Омской области крестный ход пройдет по Оми

17 июля 2024, 11:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области крестный ход пройдет по Оми

Священнослужители будут останавливаться в девяти населенных пунктах.

Завтра, 18 июля, в Омской области пройдет крестный ход. Известно, что мероприятие проведут на реке. Сбор будет в селе Нижняя Омска у храма Трех Святителей.

Православные верующие отправятся на байдарках «Под покровом Державной». Митрополит Омский и Таврический Дионисий благословили символический сплав. Во время него будут идти молитвы за Отечество и его защитников.

Фото: Омская епархия

Крестный ход пройдет с остановками в девяти населенных пунктах. Представители церкви будут совершать водосвятные молебны и проводить Божественные литургии, где есть храмы. Также крестный ход подразумевает миссионерские концерты и раздачу духовной литературы.

В Омской епархии уточнили, что поучаствовали в православном сплаве могут все желающие.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Религия#Крестный ход#Православие
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