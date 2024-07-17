На катамаранах. В Омской области крестный ход пройдет по Оми

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Завтра, 18 июля, в Омской области пройдет крестный ход. Известно, что мероприятие проведут на реке. Сбор будет в селе Нижняя Омска у храма Трех Святителей.
Православные верующие отправятся на байдарках «Под покровом Державной». Митрополит Омский и Таврический Дионисий благословили символический сплав. Во время него будут идти молитвы за Отечество и его защитников.
Крестный ход пройдет с остановками в девяти населенных пунктах. Представители церкви будут совершать водосвятные молебны и проводить Божественные литургии, где есть храмы. Также крестный ход подразумевает миссионерские концерты и раздачу духовной литературы.
В Омской епархии уточнили, что поучаствовали в православном сплаве могут все желающие.