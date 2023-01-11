Митрополия и правительство Омской области документально закрепили сотрудничество

Александр Бурков встретился с Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Главной повесткой было подписание плана мероприятий по духовно-нравственному развитию и просвещению населения региона на 2023–2025 годы. Кроме того, подвели итоги областного этапа рождественских образовательных чтений. В заседании приняли участие представители власти, священнослужители и общественники.