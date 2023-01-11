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Митрополия и правительство Омской области документально закрепили сотрудничество

Сегодня, 12:13
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Правительство и духовенство совместно разработали и подписали план мероприятий, посвященных духовно-нравственному развитию омичей.

Александр Бурков встретился с Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Главной повесткой было подписание плана мероприятий по духовно-нравственному развитию и просвещению населения региона на 2023–2025 годы. Кроме того, подвели итоги областного этапа рождественских образовательных чтений. В заседании приняли участие представители власти, священнослужители и общественники.

«Мы с вами понимаем, что наша совместная работа рассчитана не на сиюминутное решение вопросов, а на годы вперед. Плоды тех семян, которые мы сегодня сеем, обязательно взойдут в будущих поколениях», — прокомментировал Александр Бурков подписание документа.

Перед мероприятием Митрополит вручил Александру Буркову орден Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Александра Невского за активную помощь Русской Православной церкви. Митрополит Владимир поздравил губернатора с высокой наградой от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«Для меня высокая честь принять эту награду, которая носит имя великого государственного деятеля, защитника Руси и хранителя православной веры», — отметил Александр Бурков.

В ответ Митрополит Владимир сообщил, что в ближайшие годы совместной работы для блага Омской области предстоит немало.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
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