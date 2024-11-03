«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин

Posted 3 ноября, 09:44
Published 3 ноября, 09:44
Modified 3 ноября, 09:46
Updated 3 ноября, 09:46
Ранее мы писали, что омская супермодель Влада Рослякова рассказала в соцсетях, что решила отказаться от привычки наряжаться в устрашающие костюмы на Хэллоуин. Вместо этого она теперь предпочитает посещать православные храмы и участвовать в церковных службах.
«С годами мои приоритеты поменялись. Я всё ещё люблю креативность, одеваться и веселиться. Но теперь я хочу выбрать для этого другую причину. И надеюсь, что буду стремиться к тому и далее», — написала Влада Рослякова в соцсети.
При этом ранее уроженка Омской области предпочитала костюмы мертвецов, также покрывала себя вуалью, надевала шляпы в виде пауков и даже появлялась на празднике с полностью обритой головой.
Город55 решил узнать мнение омской епархии о Хэллоуине. Протоиерей, отец Дмитрий Олихов рассказал, что омской молодежи не стоит отмечать этот праздник. Он выразил несогласие с попытками адаптировать популярный в западных странах праздник под российские традиции.
«Хэллоуин — совершенно чуждый для нашей культуры „праздник“, он для нас неестественен. Усилиями общественной палаты Омской области, омской епархии этот праздник мы победили в системе образования, но в учреждениях культуры он все еще иногда проскальзывает. Я обращаюсь к родителям наших детей: вы не боитесь, что эта нечистая сила, в которую ваш ребенок нарядится, останется с ним? А потом начнут бегать по психиатрам, храмам. Мы зачем сатанизм проповедуем? Нам мало того, что сейчас творится в мире? Я надеюсь, что Хэллоуин будет вычищен из нашей общественной культурной сферы», — рассказал отец Дмитрий
Он призвал детей русской православной церки не участвовать в подобных мероприятиях, а также посоветовал молодежи заниматься делами, присущими увлеченными людям.
Напомним, Хэллоуин отмечается в странах Запада в ночь с 31 октября на 1 ноября.