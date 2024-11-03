«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин

Ранее мы писали, что омская супермодель Влада Рослякова рассказала в соцсетях, что решила отказаться от привычки наряжаться в устрашающие костюмы на Хэллоуин. Вместо этого она теперь предпочитает посещать православные храмы и участвовать в церковных службах.