Омская супермодель променяла кокошник на крестик

Ранее девушка активно участвовала в праздновании Хэллоуина, выбирая для этого самые необычные и пугающие образы. Она использовала грим, чтобы выглядеть как мертвецы, надевала шляпы в виде пауков, и даже появлялась на празднике с полностью обритой головой. Её наряды включали сетчатые колготки и обтягивающие костюмы, а один из самых запоминающихся образов — мертвая девушка в кокошнике с бутылкой водки в руке.