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Posted 2 ноября, 08:15

Published 2 ноября, 08:15

Modified 2 ноября, 08:17

Updated 2 ноября, 08:17

Омская супермодель предпочла Хэллоуину церковь

Омская супермодель променяла кокошник на крестик

2 ноября 2024, 08:15
Фото: 1MI.

Омская супермодель предпочла Хэллоуину церковь

Омская супермодель, известная своими эпатажными образами на Хэллоуин, неожиданно для поклонников сменила имидж и теперь находит вдохновение не в страшных костюмах, а в посещении храмов.

Омская супермодель Влада Рослякова недавно поделилась с подписчиками в социальных сетях, что решила отказаться от привычки наряжаться в устрашающие костюмы на Хэллоуин. Вместо этого она теперь предпочитает посещать православные храмы и участвовать в церковных службах. Эта перемена в её жизни стала заметной благодаря публикациям на её странице.

Ранее девушка активно участвовала в праздновании Хэллоуина, выбирая для этого самые необычные и пугающие образы. Она использовала грим, чтобы выглядеть как мертвецы, надевала шляпы в виде пауков, и даже появлялась на празднике с полностью обритой головой. Её наряды включали сетчатые колготки и обтягивающие костюмы, а один из самых запоминающихся образов — мертвая девушка в кокошнике с бутылкой водки в руке.

Однако теперь, как признается сама Влада, её жизненные приоритеты изменились. Она по-прежнему обожает творчество и возможность наряжаться, но теперь ищет другие поводы для этого.

Напомним, что в преддверии Черной пятницы, которая в этом году совпадает с Днем холостяка 11 ноября, российские магазины и онлайн-платформы предлагают покупателям выгодные акции и повышенные кешбэки.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Церковь#Новости#Православие#Празднование#Храмы#Омская
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