Омская супермодель променяла кокошник на крестик

Posted 2 ноября, 08:15
Published 2 ноября, 08:15
Modified 2 ноября, 08:17
Updated 2 ноября, 08:17
Омская супермодель Влада Рослякова недавно поделилась с подписчиками в социальных сетях, что решила отказаться от привычки наряжаться в устрашающие костюмы на Хэллоуин. Вместо этого она теперь предпочитает посещать православные храмы и участвовать в церковных службах. Эта перемена в её жизни стала заметной благодаря публикациям на её странице.
Ранее девушка активно участвовала в праздновании Хэллоуина, выбирая для этого самые необычные и пугающие образы. Она использовала грим, чтобы выглядеть как мертвецы, надевала шляпы в виде пауков, и даже появлялась на празднике с полностью обритой головой. Её наряды включали сетчатые колготки и обтягивающие костюмы, а один из самых запоминающихся образов — мертвая девушка в кокошнике с бутылкой водки в руке.
Однако теперь, как признается сама Влада, её жизненные приоритеты изменились. Она по-прежнему обожает творчество и возможность наряжаться, но теперь ищет другие поводы для этого.
Напомним, что в преддверии Черной пятницы, которая в этом году совпадает с Днем холостяка 11 ноября, российские магазины и онлайн-платформы предлагают покупателям выгодные акции и повышенные кешбэки.