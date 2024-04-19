Стала известна дата родительской субботы в 2024 году

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В поминальные дни организуются панихиды по усопшим отцу и матери. Почему же суббота? Верующие всегда считали, что это день тишины и покоя. В этой атмосфере хорошо проводить молитвы, посещать храмы и кладбища, а также проводить поминальные обеды.
Родительских суббот в году несколько. Даты каждый раз меняются, так как зависят от Пасхи и Великого поста. Некоторые из них уже прошли, но известно, какого числа будет Радоница в 2024 году. График служб на родительские субботы:
9 марта — Мясопустная родительская суббота. Название связано с Великим постом. В этот день верующие переходят на питание без мяса и мясных продуктов.
30 марта — суббота второй седмицы Великого поста.
6 апреля — суббота третьей седмицы Великого поста.
13 апреля — суббота четвертой седмицы Великого поста.
14 мая — Радоница. Праздник отмечается в ближайший после Пасхи вторник. Верующие приходят к усопшим родным с освященными куличами и сладостями.
22 июня — Троицкая родительская суббота. На кладбища приносится свежая зелень, в том числе и на заброшенные могилы.
2 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Эта дата раньше прежде всего отмечалась в память о павших в Куликовской битве.
Накануне проводятся панихиды. Христиане просят Господа отпустить все грехи умершим и даровать им жизнь в Царствие Небесном. Также важна утренняя литургия в субботу. Прихожане освещают пищу, ставят свечи, подают записки об упокоении и заказывают сорокоуст. Это молитвенное поминовение, которое сорок дней совершают в церкви.
Далее многие идут на кладбище, чтобы организовать поминальную трапезу. Уже дома верующие готовят кутью, узвар, блины и пироги. К слову, посещение могил в родительскую субботу — желание добровольное.
Но по приоритетности, конечно, важно сначала попасть в храм и попросить молитвенное поминовение. Только после этого церковь советует отправляться на погост.
В силу разных обстоятельств, когда храм, кладбище посетить не получается, можно помянуть близкого дома. При желании верующие приглашают священника, который проводит панихиду. Также есть вариант прочитать молитвы самим перед иконой.
В эти дни нельзя отзываться плохо об усопших, спорить, ругаться и игнорировать просьбы нуждающихся. Принесенные на кладбище продукты православные забирают с собой, но не поднимают с земли упавшие вещи.
Домашние дела лучше отложить на другие дни при этом. Имеет смысл заранее убраться, а пустые разговоры, праздное веселье не к месту на поминальных обедах и ужинах. Церковь также советует воздержаться от употребления спиртного.