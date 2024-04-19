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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Посещать кладбища в родительский день необязательно, но при планировании следует соблюсти некоторый порядок действий.

Стала известна дата родительской субботы в 2024 году

19 апреля 2024, 15:06
Фото: Город55
Посещать кладбища в родительский день необязательно, но при планировании следует соблюсти некоторый порядок действий.
Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. О сути, традициях этого православного праздника и других поминальных днях — в материале Города55.

Что значит родительская суббота

В поминальные дни организуются панихиды по усопшим отцу и матери. Почему же суббота? Верующие всегда считали, что это день тишины и покоя. В этой атмосфере хорошо проводить молитвы, посещать храмы и кладбища, а также проводить поминальные обеды.

Какого числа родительская суббота в 2024 году

Родительских суббот в году несколько. Даты каждый раз меняются, так как зависят от Пасхи и Великого поста. Некоторые из них уже прошли, но известно, какого числа будет Радоница в 2024 году. График служб на родительские субботы:

9 марта — Мясопустная родительская суббота. Название связано с Великим постом. В этот день верующие переходят на питание без мяса и мясных продуктов.

30 марта — суббота второй седмицы Великого поста.

6 апреля — суббота третьей седмицы Великого поста.

13 апреля — суббота четвертой седмицы Великого поста.

14 мая — Радоница. Праздник отмечается в ближайший после Пасхи вторник. Верующие приходят к усопшим родным с освященными куличами и сладостями.

22 июня — Троицкая родительская суббота. На кладбища приносится свежая зелень, в том числе и на заброшенные могилы.

2 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Эта дата раньше прежде всего отмечалась в память о павших в Куликовской битве.

На Радоницу, как правило, многие приносят на погосты пасхальные куличи, а по возвращении домой также устраивают поминальный обед.На Радоницу, как правило, многие приносят на погосты пасхальные куличи, а по возвращении домой также устраивают поминальный обед.
На Радоницу, как правило, многие приносят на погосты пасхальные куличи, а по возвращении домой также устраивают поминальный обед.
Фото: Город55

Традиции родительского дня

Накануне проводятся панихиды. Христиане просят Господа отпустить все грехи умершим и даровать им жизнь в Царствие Небесном. Также важна утренняя литургия в субботу. Прихожане освещают пищу, ставят свечи, подают записки об упокоении и заказывают сорокоуст. Это молитвенное поминовение, которое сорок дней совершают в церкви.

Далее многие идут на кладбище, чтобы организовать поминальную трапезу. Уже дома верующие готовят кутью, узвар, блины и пироги. К слову, посещение могил в родительскую субботу — желание добровольное.

Но по приоритетности, конечно, важно сначала попасть в храм и попросить молитвенное поминовение. Только после этого церковь советует отправляться на погост.

В силу разных обстоятельств, когда храм, кладбище посетить не получается, можно помянуть близкого дома. При желании верующие приглашают священника, который проводит панихиду. Также есть вариант прочитать молитвы самим перед иконой.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В эти дни нельзя отзываться плохо об усопших, спорить, ругаться и игнорировать просьбы нуждающихся. Принесенные на кладбище продукты православные забирают с собой, но не поднимают с земли упавшие вещи.

Домашние дела лучше отложить на другие дни при этом. Имеет смысл заранее убраться, а пустые разговоры, праздное веселье не к месту на поминальных обедах и ужинах. Церковь также советует воздержаться от употребления спиртного.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Новости#Родительский день#Православие#Радоница
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