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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Омской области открылась межконфессиональная конференция

В Омской области открылась межконфессиональная конференция

26 января 2024, 11:21
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Мероприятие будет проходить в течение двух дней.

В Омской области открылась международная конференция «Сибирь — территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие — основа российской государственности». Она будет длиться в течение двух дней.

Идея создать это мероприятие принадлежит духовному собранию мусульман России. На этой конференции будут обсуждать опыт национальных и религиозных организаций. Губернатор Омской области поприветствовал участников.

«Национальное и конфессиональное единство — самое главное и ценное наше достояние. Сплочение общества и чувство локтя всегда помогало нашим предкам побеждать в войнах и преодолевать непростые времена», — отметил Виталий Хоценко.

От имени духовного собрания мусульман России и коллег по общественной палате РФ выступил Муфтий Альбир Крганов.

«Мы, мусульмане России, солидарны со словами предстоятеля Русской православной церкви, с нашими православными братьями», — заявил он.
Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов для детей
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#Общество#Омск#Омская область#Конференция#Новости#Мусульмане#Православие#Алина Ясинская
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