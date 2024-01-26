В Омской области открылась межконфессиональная конференция

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Омской области открылась международная конференция «Сибирь — территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие — основа российской государственности». Она будет длиться в течение двух дней.
Идея создать это мероприятие принадлежит духовному собранию мусульман России. На этой конференции будут обсуждать опыт национальных и религиозных организаций. Губернатор Омской области поприветствовал участников.
«Национальное и конфессиональное единство — самое главное и ценное наше достояние. Сплочение общества и чувство локтя всегда помогало нашим предкам побеждать в войнах и преодолевать непростые времена», — отметил Виталий Хоценко.
От имени духовного собрания мусульман России и коллег по общественной палате РФ выступил Муфтий Альбир Крганов.
«Мы, мусульмане России, солидарны со словами предстоятеля Русской православной церкви, с нашими православными братьями», — заявил он.