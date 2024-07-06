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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

иллюстрация

Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение

6 июля 2024, 11:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В этом году абитуриенты получили возможность подать документы на целевое обучение через «Госуслуги». В нашем материале можно узнать о главных преимуществах онлайн-подачи документов.

В этом году абитуриенты могут подать документы на целевое обучение через портал «Госуслуги». Целевое обучение означает, что компания возьмет на себя оплату обучения в вузе или колледже, а выпускники будут обязаны отработать определенный срок в этой компании после окончания обучения.

Студенты, которые уже обучаются в вузе и желают оформить целевое обучение, могут подать заявку в бумажном виде непосредственно заказчику или через свой вуз или колледж. Абитуриентам, поступающим в магистратуру или аспирантуру, необходимо обращаться с заявкой в свой вуз.

На сайте Объясняем.РФ рассказали о преимуществах онлайн-подачи документов в приемную комиссию. Сервис «Поступи в вуз онлайн» позволяет:

  • подать заявление в пять вузов, а в каждом из них — на пять направлений;
  • прикрепить к заявлению данные об аттестате, результаты ЕГЭ, информацию об олимпиадах и льготах;
  • записаться на внутренние или дополнительные вступительные испытания онлайн;
  • получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также о конкурсных списках;
  • отправить оригинал аттестата, когда вы определитесь с выбором вуза.

Отметим, что более тысячи государственных и частных вузов и их филиалов принимают документы через «Госуслуги».

Также абитуриентам рассказали о преимуществах онлайн-поступления в колледж:

  • можно подать заявление в любое количество колледжей;
  • к заявлению можно приложить все необходимые документы;
  • информация о дополнительных испытаниях и возможности зачисления поступит в личный кабинет;
  • сервисом могут воспользоваться иностранцы при наличии подтвержденной учетной записи на портале.

Подчеркнем, более 3700 колледжей из разных уголков нашей страны принимают заявления онлайн.

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