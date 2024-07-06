Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение

В этом году абитуриенты могут подать документы на целевое обучение через портал «Госуслуги». Целевое обучение означает, что компания возьмет на себя оплату обучения в вузе или колледже, а выпускники будут обязаны отработать определенный срок в этой компании после окончания обучения.