Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В этом году абитуриенты могут подать документы на целевое обучение через портал «Госуслуги». Целевое обучение означает, что компания возьмет на себя оплату обучения в вузе или колледже, а выпускники будут обязаны отработать определенный срок в этой компании после окончания обучения.
Студенты, которые уже обучаются в вузе и желают оформить целевое обучение, могут подать заявку в бумажном виде непосредственно заказчику или через свой вуз или колледж. Абитуриентам, поступающим в магистратуру или аспирантуру, необходимо обращаться с заявкой в свой вуз.
На сайте Объясняем.РФ рассказали о преимуществах онлайн-подачи документов в приемную комиссию. Сервис «Поступи в вуз онлайн» позволяет:
Отметим, что более тысячи государственных и частных вузов и их филиалов принимают документы через «Госуслуги».
Также абитуриентам рассказали о преимуществах онлайн-поступления в колледж:
Подчеркнем, более 3700 колледжей из разных уголков нашей страны принимают заявления онлайн.