Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов

Сложившаяся ситуация создает атмосферу стресса и неопределенности как для родителей, так и для детей. В родительских чатах все чаще звучат жалобы на нововведения и требования, которые порой кажутся непосильными. Многие эксперты говорят о том, что успех в поступлении зависит не только от знаний, но и от умения адаптироваться к меняющимся условиям. В условиях таких изменений важно заранее планировать подготовку к ЕГЭ и тщательно выбирать предметы для сдачи. Возможно, стоит рассмотреть возможность групповых занятий или онлайн-курсов, которые могут оказаться более доступными и эффективными.