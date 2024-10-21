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Posted 21 октября, 09:12

Published 21 октября, 09:12

Modified 21 октября, 09:32

Updated 21 октября, 09:32

В 2026 году омским абитуриентам станет еще сложнее поступать в университеты

Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов

21 октября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

В 2026 году омским абитуриентам станет еще сложнее поступать в университеты

В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.

С каждым годом российская система образования постоянно меняется, а особенно важным для школьников станет 2026 год. Согласно свежим инициативам министерства образования, в 2026 году планируется внедрение новых предметов и изменений в оценивании знаний. Это означает, что выпускникам придется адаптироваться к новым стандартам, которые могут усложнить процесс поступления, пишут «Новые известия».

Прежде всего, акцент будет сделан на углубленное изучение профильных предметов, что потребует от учеников не только базовых знаний, но и навыков критического мышления и анализа.

В этом году абитуриентам предстоит выбирать предметы для ЕГЭ. Русский язык остается обязательным для всех, а далее — по направлению. Будущие математики должны будут сдавать математику, информатику и физику. Для медиков к математике добавляется биология, а на выбор остаются химия, информатика или физика. Психологи сдают биологию и два предмета на выбор из химии, математики и обществознания. Гуманитарии выбирают два предмета из математики, информатики, обществознания, истории, но обязательно сдают литературу и иностранный язык.

Фото: Изображение Midjourney

Минобрнауки сделало ставку на естественнонаучные предметы, повысив роль физики для инженерных специальностей. Особое внимание уделяется иностранным языкам. Английский станет обязательным для поступления на экономические специальности и управление. А вот обществознание, любимый предмет многих школьников, со следующего года убрали из перечня большинства направлений. Теперь абитуриентам придется сдавать историю, физику и химию.

Окончательный список экзаменов будет утверждать вуз, но основываться он будет на рекомендациях из федеральных министерств. Изменения уже начинают вызывать беспокойство у родителей. Ведь многие стараются заранее определить, какие предметы будут наиболее актуальны для поступления в выбранные вузы. Они обращаются за помощью к репетиторам, однако стоимость таких занятий достигает уже 2500 рублей за урок и становится бременем для семейного бюджета.

Фото: Изображение Midjourney

Сложившаяся ситуация создает атмосферу стресса и неопределенности как для родителей, так и для детей. В родительских чатах все чаще звучат жалобы на нововведения и требования, которые порой кажутся непосильными. Многие эксперты говорят о том, что успех в поступлении зависит не только от знаний, но и от умения адаптироваться к меняющимся условиям. В условиях таких изменений важно заранее планировать подготовку к ЕГЭ и тщательно выбирать предметы для сдачи. Возможно, стоит рассмотреть возможность групповых занятий или онлайн-курсов, которые могут оказаться более доступными и эффективными.

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