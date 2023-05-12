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Published Сегодня, 13:07

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Омские выпускники собрались поступать на факультеты, связанные с IT и медициной

12 мая 2023, 13:07
Фото: Город55
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47% выпускников собираются поступать в вуз, 26% — продолжат обучение в колледже или техникуме.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родители выпускников и выяснил, куда планируют поступать их дети после школы.

Опрос показал, что 47% подростков собираются поступать в вуз, 26% — продолжат обучение в колледже или техникуме, а 3% планируют устроиться на работу сразу после окончания школы.

Оказалось, что 28% выпускников будут подавать документы в вуз на IT-специальности. Кроме того, 15% планируют стать врачами, 11% — инженерами и по 5% — юристами, дизайнерами, архитекторами, тренерами.

В средних учебных заведениях дети чаще всего выбирают IT-специальности (24%). 11% хотят поступить в медицинские колледжи. А юристом мечтает стать каждый десятый абитуриент. Однако 5% выпускников хотят освоить профессию учителя, строителя и автомеханика.

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