Омские выпускники собрались поступать на факультеты, связанные с IT и медициной

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родители выпускников и выяснил, куда планируют поступать их дети после школы.
Опрос показал, что 47% подростков собираются поступать в вуз, 26% — продолжат обучение в колледже или техникуме, а 3% планируют устроиться на работу сразу после окончания школы.
Оказалось, что 28% выпускников будут подавать документы в вуз на IT-специальности. Кроме того, 15% планируют стать врачами, 11% — инженерами и по 5% — юристами, дизайнерами, архитекторами, тренерами.
В средних учебных заведениях дети чаще всего выбирают IT-специальности (24%). 11% хотят поступить в медицинские колледжи. А юристом мечтает стать каждый десятый абитуриент. Однако 5% выпускников хотят освоить профессию учителя, строителя и автомеханика.