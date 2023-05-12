Омские выпускники собрались поступать на факультеты, связанные с IT и медициной

В средних учебных заведениях дети чаще всего выбирают IT-специальности (24%). 11% хотят поступить в медицинские колледжи. А юристом мечтает стать каждый десятый абитуриент. Однако 5% выпускников хотят освоить профессию учителя, строителя и автомеханика.