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Published Сегодня, 13:04

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Омичи-участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение в университете

21 августа 2023, 13:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться в Омском госуниверситете

В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского первое заседание по переводу с платного обучения на бесплатное состоится с середине сентября.

Новый порядок перевода утвержден Министерством науки и высшего образования. Изменения вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать до 31 августа 2024 года.

В пресс-центре Омского государственном университете сообщили, что дети участников СВО будут переведены на свободные бюджетные места при их наличии. Участники специальной военной операции переводятся на бесплатное обучение в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2023 г. № 1292.

Перевод осуществляется на основании документов, подтверждающих участие в СВО. Также отмечается, что дополнительными условиями для перехода на бюджет являются отсутствие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Бюджет#Поступление на бюджет#Сво#Участник СВО#Университет#Поступление#Поступление в вуз#Дети
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