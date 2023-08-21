Омичи-участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение в университете

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Новый порядок перевода утвержден Министерством науки и высшего образования. Изменения вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать до 31 августа 2024 года.
В пресс-центре Омского государственном университете сообщили, что дети участников СВО будут переведены на свободные бюджетные места при их наличии. Участники специальной военной операции переводятся на бесплатное обучение в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2023 г. № 1292.
Перевод осуществляется на основании документов, подтверждающих участие в СВО. Также отмечается, что дополнительными условиями для перехода на бюджет являются отсутствие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.