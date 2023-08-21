Омичи-участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение в университете

В пресс-центре Омского государственном университете сообщили, что дети участников СВО будут переведены на свободные бюджетные места при их наличии. Участники специальной военной операции переводятся на бесплатное обучение в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2023 г. № 1292.