Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за два предмета. Дмитрий Исаев из лицея №143 отличился на экзаменах по русскому языку и истории, а Вероника Никишева из школы №30 набрала максимальные баллы по русскому языку и литературе.
«Благодарю родителей и педагогов, они стали крепкой опорой для ребят. Напомню, что выпускники, которые наберут более 240 баллов ЕГЭ и поступят в омские вузы, получат денежное поощрение. Горжусь ребятами и не сомневаюсь, что впереди у них — только успех», — сообщил врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале.
Всего в Омской области в 2023 году 43 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.
В омских вузах тем временем вовсю идет приемная кампания. Город55 подробно разбирал условия поступления в ведущие институты и университеты региона: