Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета

Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за два предмета. Дмитрий Исаев из лицея №143 отличился на экзаменах по русскому языку и истории, а Вероника Никишева из школы №30 набрала максимальные баллы по русскому языку и литературе.