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Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета

11 июля 2023, 13:12
Фото: 1MI
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Всего в Омской области 43 одиннадцатиклассника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за два предмета. Дмитрий Исаев из лицея №143 отличился на экзаменах по русскому языку и истории, а Вероника Никишева из школы №30 набрала максимальные баллы по русскому языку и литературе.

«Благодарю родителей и педагогов, они стали крепкой опорой для ребят. Напомню, что выпускники, которые наберут более 240 баллов ЕГЭ и поступят в омские вузы, получат денежное поощрение. Горжусь ребятами и не сомневаюсь, что впереди у них — только успех», — сообщил врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале.

Всего в Омской области в 2023 году 43 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

В омских вузах тем временем вовсю идет приемная кампания. Город55 подробно разбирал условия поступления в ведущие институты и университеты региона:

Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании
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#Евгений Игишев#Выпускник#ЕГЭ#Сдача ЕГЭ#Экзамен#Поступление в вуз#Поступление#Общество#Образование#Омск#Омская область
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