На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
С 20 июня на сайте Госуслуг стартовал прием документов от абитуриентов. Как сообщили в Минцифры России, заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Лично посещать приемную комиссию не придется. Для подачи документов в режиме онлайн достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.
На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа. К сервису подключены 1022 вуза. Документы можно подать на любую форму обучения, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее.
Ранее Город55 рассказывал, что дети участников СВО смогут поступить в омские вузы на льготных условиях. Отдельная квота составит не менее 10% от общего количества бюджетных мест.