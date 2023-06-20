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На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов

20 июня 2023, 09:48
Фото: 1MI
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К сервису подключены 1022 вуза. На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

С 20 июня на сайте Госуслуг стартовал прием документов от абитуриентов. Как сообщили в Минцифры России, заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Лично посещать приемную комиссию не придется. Для подачи документов в режиме онлайн достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа. К сервису подключены 1022 вуза. Документы можно подать на любую форму обучения, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее.

Ранее Город55 рассказывал, что дети участников СВО смогут поступить в омские вузы на льготных условиях. Отдельная квота составит не менее 10% от общего количества бюджетных мест.

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#Евгений Игишев#Абитуриент#Школьник#Госуслуги#Поступление#Поступление в вуз#Общество#Образование#Омск#Омская область
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