На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов

С 20 июня на сайте Госуслуг стартовал прием документов от абитуриентов. Как сообщили в Минцифры России, заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Лично посещать приемную комиссию не придется. Для подачи документов в режиме онлайн достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.