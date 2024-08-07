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Омская «Шебалинка» в Москве: юный омич поступил на бюджет в «Гнесинку»

7 августа 2024, 03:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич-контрабасист «забрал» одно из двух бюджетных мест в московской «Гнесинке»

Борис Вольвач набрал 495 из 500 возможных баллов. Он занял одно из двух свободных мест по специальности «контрабас».

Выпускник Омского музыкального училища имени Шебалина, контрабасист Борис Вольвач, поступил в престижную Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Молодой человек продемонстрировал высокий уровень мастерства и профессионализма, набрав 495 из 500 возможных баллов. Музыкант получил одно из двух бюджетных мест по специальности «контрабас».

В омском музыкальном училище имени Шебалина гордятся успехами Бориса и его педагога Александра Казанцева. В январе 2024 года Борис уже блистал на международной сцене, выступая в составе Омского симфонического оркестра на гастролях в Китае.

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