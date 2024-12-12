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Posted 12 декабря, 02:32

Published 12 декабря, 02:32

Modified 12 декабря, 02:53

Updated 12 декабря, 02:53

Рособрнадзор РФ опубликовал расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Когда сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Омской области: подробное расписание

12 декабря 2024, 02:32
Фото: 1MI.

Рособрнадзор РФ опубликовал расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по каждому учебному предмету.

Были учтены предложения и замечания, поступившие от граждан, представителей педагогического сообщества и региональных органов управления образованием. Приняты все необходимые меры для создания максимально комфортных условий для всех участников экзаменов.

При этом правила поступления в вузы усложнятся с 2026 года. В 2025 году абитуриенты будут сдавать экзамены по действующей системе, однако в дальнейшем планируется ужесточение требований к тестированию.

Досрочный этап ЕГЭ стартует 21 марта, основной — 23 мая, а дополнительный — 4 сентября.

Расписание основного периода ЕГЭ на 2025 год

  • 23 мая (пятница): история, литература, химия;
  • 27 мая (вторник): математика (базовый и профильный уровни);
  • 30 мая (пятница): русский язык;
  • 2 июня (понедельник): обществознание, физика;
  • 5 июня (четверг): биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) — письменная часть;
  • 10 июня (вторник): иностранные языки (устная часть), информатика;
  • 11 июня (среда): иностранные языки (устная часть), информатика.

Выпускники, не сумевшие сдать экзамены в основные сроки из-за болезни, совпадения дат экзаменов или других документально подтвержденных обстоятельств, могут пройти ЕГЭ в резервные дни — с 16 по 20 июня и 23 июня.

Кроме того, расписание предусматривает дополнительные дни (3 и 4 июля) для пересдачи экзаменов, что дает возможность улучшить результаты и повысить шансы на поступление в вуз.

ОГЭ для девятиклассников также разделен на три этапа: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября).

Расписание основного периода ОГЭ на 2025 год

  • 21 мая (среда): иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
  • 22 мая (четверг): иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
  • 26 мая (понедельник): биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая (четверг): география, история, физика, химия;
  • 3 июня (вторник): математика;
  • 6 июня (пятница): география, информатика, обществознание;
  • 9 июня (понедельник): русский язык;
  • 16 июня (понедельник): биология, информатика, литература, физика.

Резервные дни для ОГЭ назначены на 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Начало всех экзаменов — в 10:00 по местному времени.

Напомним, министерство просвещения РФ утвердило минимальные баллы для поступления в педагогические институты и университеты в 2024/2025 учебном году. Требования включают обязательные базовые предметы и дополнительные дисциплины на выбор, среди которых русский язык, обществознание, а также точные и естественные науки — физика, химия и биология.

Также в конце августа этого года министр образования Омской области Иван Кротт (в тот момент он занимал эту должность) высказался об отмене ЕГЭ. Он отметил, что за последние 15 лет система претерпела значительные изменения.

«Ведутся активные обсуждения». Иван Кротт высказался об отмене ЕГЭ в Омске
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