Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение

С 10 по 20 июня приемная комиссия будет формировать списки тех, кого допустят к вступительным испытаниям. С 20 по 25 июня родителей кандидатов уведомят по почте, когда и где конкретно их проведут. На это отводят две недели — с 1 по 15 июля.