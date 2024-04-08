Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение

Posted Вчера, 10:40
Published Вчера, 10:40
Modified Вчера, 11:58
Updated Вчера, 11:58
С 15 апреля стартует приемная кампания в Омском кадетском военном корпусе. Стоит сразу отметить, что попасть в пятый класс кадетского училища могут не все, так как существует система отбора. Он проходит в несколько этапов.
Желающим поступить в учебное заведение необходимо отправить пакет документов до 1 июня, которых на самом деле немало. Личное дело абитуриента передают в приемную комиссию родители или законные представители. Отправить бумаги можно по почте (644103) или посетить заведение очно по адресу: улица 60 лет Победы, 18.
Перед предоставлением документов нужно подать заявку на поступление на специальном сайте, уточняют в кадетском корпусе.
В пакете должны быть общие документы (заявление и согласие родителей, личное заявление кандидата, копия свидетельства о рождении, написанная кандидатом собственноручно автобиография и другие бумаги). Традиционно для подачи заявления необходимо сделать четыре фотографии размером 3×4.
Кроме того, в кадетский корпус нужно предоставить досье о здоровье абитуриента. Если таковые имеются, то к личному делу следует приложить документы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата на обучение. Иначе говоря, они будут проходить в первую очередь.
В эту категорию попадают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети контрактников, военных, погибших при исполнении военного долга или получивших ранения, госслужащих, в том числе тех, кто по закону должен проходить военную службу. Полный список можно изучить на официальном сайте учебного заведения.
С 10 по 20 июня приемная комиссия будет формировать списки тех, кого допустят к вступительным испытаниям. С 20 по 25 июня родителей кандидатов уведомят по почте, когда и где конкретно их проведут. На это отводят две недели — с 1 по 15 июля.
На них комиссия определяет годность по состоянию здоровья, в том числе с психологической стороны и уровня физподготовки. Также оцениваются способности будущих кадетов в русском языке, математике и иностранном языке.
Для прохождения вступительных кандидатам нужно будет сдать еще несколько документов (оригиналы):
Ранее Город55 писал о нюансах записи ребенка в школу. Прием заявлений в первый класс стартовал 1 апреля. Он продлится до 30 июня включительно, но будет и второй этап.