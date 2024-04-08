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Posted Вчера, 10:40

Published Вчера, 10:40

Modified Вчера, 11:58

Updated Вчера, 11:58

С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на поступление

Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение

8 апреля 2024, 10:40
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на поступление

Город55 узнал о том, какие документы нужны для поступления в Омский кадетский корпус, о сроках подачи личных дел и вступительных испытаниях.

С 15 апреля стартует приемная кампания в Омском кадетском военном корпусе. Стоит сразу отметить, что попасть в пятый класс кадетского училища могут не все, так как существует система отбора. Он проходит в несколько этапов.

Сроки подачи заявлений

Желающим поступить в учебное заведение необходимо отправить пакет документов до 1 июня, которых на самом деле немало. Личное дело абитуриента передают в приемную комиссию родители или законные представители. Отправить бумаги можно по почте (644103) или посетить заведение очно по адресу: улица 60 лет Победы, 18.

Перед предоставлением документов нужно подать заявку на поступление на специальном сайте, уточняют в кадетском корпусе.

Документы для поступления в Омский кадетский корпус

В пакете должны быть общие документы (заявление и согласие родителей, личное заявление кандидата, копия свидетельства о рождении, написанная кандидатом собственноручно автобиография и другие бумаги). Традиционно для подачи заявления необходимо сделать четыре фотографии размером 3×4.

Кроме того, в кадетский корпус нужно предоставить досье о здоровье абитуриента. Если таковые имеются, то к личному делу следует приложить документы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата на обучение. Иначе говоря, они будут проходить в первую очередь.

В эту категорию попадают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети контрактников, военных, погибших при исполнении военного долга или получивших ранения, госслужащих, в том числе тех, кто по закону должен проходить военную службу. Полный список можно изучить на официальном сайте учебного заведения.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Вступительные экзамены в Омском кадетском корпусе

С 10 по 20 июня приемная комиссия будет формировать списки тех, кого допустят к вступительным испытаниям. С 20 по 25 июня родителей кандидатов уведомят по почте, когда и где конкретно их проведут. На это отводят две недели — с 1 по 15 июля.

На них комиссия определяет годность по состоянию здоровья, в том числе с психологической стороны и уровня физподготовки. Также оцениваются способности будущих кадетов в русском языке, математике и иностранном языке.

Для прохождения вступительных кандидатам нужно будет сдать еще несколько документов (оригиналы):

  • Табель успеваемости
  • Документы с достижениями
  • Документы, подтверждающие преимущественное право приема в корпус
  • Медкарта (форма № 026/у 2000)
  • Амбулаторная карта (форма № 112/у)
  • Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93)
  • Карта профилактических прививок (форма 63)
  • Полис

Ранее Город55 писал о нюансах записи ребенка в школу. Прием заявлений в первый класс стартовал 1 апреля. Он продлится до 30 июня включительно, но будет и второй этап.

Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Омске
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#Образование#Омск#Омская область#Россия#Обучение#Новости#Омский кадетский военный корпус#Поступление#Алина Ясинская#Абитуриент
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