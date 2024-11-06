Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре

Posted 6 ноября, 04:48
Published 6 ноября, 04:48
Modified 6 ноября, 04:51
Updated 6 ноября, 04:51
Ближайший месяц может порадовать метеозависимых омичей относительно спокойной атмосферой. Однако геомагнитные бури все же ожидаются.
Это всплеск энергии, происходящий в магнитном поле Земли.
На Солнце периодически происходят вспышки, когда плазма выбрасывается в космическое пространство. Из-за корональных дыр плазма покидает поверхность Солнца, и в виде высокоскоростного солнечного ветра это вещество достигает Земли. Тогда же магнитное поле нашей планеты под воздействием солнечного ветра деформируется, и возникают полярные сияния.
Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Второй причиной являются корональные выбросы, которые происходят из зон пониженных температур, могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.
Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.
Представляем полную шкалу мощности магнитных бурь:
Метеозависимых уже в первой декаде ноября ждет неприятный сюрприз: эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики обещают несколько магнитных бурь.
К вечеру 6 ноября магнитосфера станет возбужденной, а на весь день 7 ноября омичей настигнет буря. По предварительным данным, больше подобных испытаний горожанам не обещают. Однако 11, 12, 15 и 20 ноября магнитосфера снова может быть нестабильной.
Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — отметил специалист.
Согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. Данный феномен назван неофициальным медицинским термином метеозависимость.
Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты и слабости.
Магнитные бури могут влиять не только на людей, но и на работу различной техники. Например, возможны такие последствия, как:
Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.