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Modified Сегодня, 14:00

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Художники в аэропорту, пожелания звезд и полярные сияния. Омск в воскресенье

Художники в аэропорту, пожелания звезд и полярные сияния. Омск в воскресенье

2 июня 2024, 14:00
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Разочарование отменяется.

Как сегодня рассказали представители омского планетария, омичей очень даже могут ожидать новые фотографии полярных сияний, причем снятые на территории «домашнего региона». Все дело в том, что прошлая геомагнитная буря несколько «промахнулась» мимо планеты и ее энергии не хватило, чтобы «зажечь небо». Но, буквально в ту же ночь все очень сильно поменялось — все подробности уже в материале ниже:

Сменили пленку на кисти. В омском аэропорту впервые провели арт-споттинг
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Новость №2. Краски, кисти, самолеты.

Вместо привычного «стрекота» камер сегодня в омском аэропорту было слышно только мягкое шуршание кистей по холстам — впервые за всю 95-летнюю историю омский аэропорт устроил арт-споттинг, в котором приняли участие представители Омского Союза художников. Кое-какие их работы уже появились в сети — и даже в материале по ссылке ниже:

В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии
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Новость №3. Что сказать потомкам?

На этот вопрос сегодня ответили главы Омской области и Ставропольского края. Подробностей, конечно, не особо много, но в день рождения парка «Вокруг света», на его территории открылась необычная аллея «звезд». Сделаны они не из космических материалов, из обычного железа, но все равно — очень теплые, ведь на них записаны лучшие пожелания от «старших». Ну, а разглядеть, что именно пожелал читателям Виталий Хоценко на своей, именной звезде, открывшей аллею, можно в материале Города55:

Сквозь время. В омском парке «Вокруг света» открыли аллею «звездных» пожеланий
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#Илья Скобин#Омск#Итоги дня#Вокруг света#Арт-споттинг#Полярные сияния#Омский Союз художников
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