Художники в аэропорту, пожелания звезд и полярные сияния. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
Как сегодня рассказали представители омского планетария, омичей очень даже могут ожидать новые фотографии полярных сияний, причем снятые на территории «домашнего региона». Все дело в том, что прошлая геомагнитная буря несколько «промахнулась» мимо планеты и ее энергии не хватило, чтобы «зажечь небо». Но, буквально в ту же ночь все очень сильно поменялось — все подробности уже в материале ниже:
Вместо привычного «стрекота» камер сегодня в омском аэропорту было слышно только мягкое шуршание кистей по холстам — впервые за всю 95-летнюю историю омский аэропорт устроил арт-споттинг, в котором приняли участие представители Омского Союза художников. Кое-какие их работы уже появились в сети — и даже в материале по ссылке ниже:
На этот вопрос сегодня ответили главы Омской области и Ставропольского края. Подробностей, конечно, не особо много, но в день рождения парка «Вокруг света», на его территории открылась необычная аллея «звезд». Сделаны они не из космических материалов, из обычного железа, но все равно — очень теплые, ведь на них записаны лучшие пожелания от «старших». Ну, а разглядеть, что именно пожелал читателям Виталий Хоценко на своей, именной звезде, открывшей аллею, можно в материале Города55: