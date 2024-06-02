Художники в аэропорту, пожелания звезд и полярные сияния. Омск в воскресенье

На этот вопрос сегодня ответили главы Омской области и Ставропольского края. Подробностей, конечно, не особо много, но в день рождения парка «Вокруг света», на его территории открылась необычная аллея «звезд». Сделаны они не из космических материалов, из обычного железа, но все равно — очень теплые, ведь на них записаны лучшие пожелания от «старших». Ну, а разглядеть, что именно пожелал читателям Виталий Хоценко на своей, именной звезде, открывшей аллею, можно в материале Города55: