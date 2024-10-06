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Posted 6 октября, 12:13

Published 6 октября, 12:13

Modified 6 октября, 12:15

Updated 6 октября, 12:15

иллюстрация

Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь

6 октября 2024, 12:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Специалисты ИКИ и ИСЗФ узнали, когда магнитные бури перестанут досаждать омичам

Лаборатория солнечной астрономии при Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН поделилась прогнозом «космической погоды» на ближайшие дни: магнитное поле успокоится 8 октября.

Масштабная вспышка, случившаяся на Солнце в начале недели, и последующий выброс плазмы, накрывший Омскую область вечером 4 октября, кажется, миновали: судя по прогнозам специалистов, зашкаливающие значения магнитного поля начнут снижаться уже на этой неделе — к приемлемым значениям геомагнитный фон вернется во вторник.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Однако снижение интенсивности воздействия будет неравномерным — с небольшими повышениями фона до уровня «G1», который специалисты классифицируют как слабую магнитную бурю. Но по данным долгосрочного прогноза, расслабляться особо чувствительным омичам еще рано: в период с 10 по 12 октября «космические штормы» могут ударить с новой силой. Другой крупный всплеск активности магнитного поля специалисты прогнозируют ближе к концу месяца — 22 октября.

Долгосрочный прогноз магнитных бурьДолгосрочный прогноз магнитных бурь
Долгосрочный прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Однако среди омичей есть и те, кто с замиранием сердца ждет подобные явления — астрономы. Каждая солнечная вспышка или повышение активности магнитного поля приводят к появлению завораживающих полярных сияний, за которыми ведется настоящая фотоохота.

Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
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#Илья Скобин#Омск#Новости#Солнце#Магнитные бури#Полярные сияния#Астрономы
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