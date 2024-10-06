Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь

Однако снижение интенсивности воздействия будет неравномерным — с небольшими повышениями фона до уровня «G1», который специалисты классифицируют как слабую магнитную бурю. Но по данным долгосрочного прогноза, расслабляться особо чувствительным омичам еще рано: в период с 10 по 12 октября «космические штормы» могут ударить с новой силой. Другой крупный всплеск активности магнитного поля специалисты прогнозируют ближе к концу месяца — 22 октября.