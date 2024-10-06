Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь

Posted 6 октября, 12:13
Published 6 октября, 12:13
Modified 6 октября, 12:15
Updated 6 октября, 12:15
Масштабная вспышка, случившаяся на Солнце в начале недели, и последующий выброс плазмы, накрывший Омскую область вечером 4 октября, кажется, миновали: судя по прогнозам специалистов, зашкаливающие значения магнитного поля начнут снижаться уже на этой неделе — к приемлемым значениям геомагнитный фон вернется во вторник.
Однако снижение интенсивности воздействия будет неравномерным — с небольшими повышениями фона до уровня «G1», который специалисты классифицируют как слабую магнитную бурю. Но по данным долгосрочного прогноза, расслабляться особо чувствительным омичам еще рано: в период с 10 по 12 октября «космические штормы» могут ударить с новой силой. Другой крупный всплеск активности магнитного поля специалисты прогнозируют ближе к концу месяца — 22 октября.
Однако среди омичей есть и те, кто с замиранием сердца ждет подобные явления — астрономы. Каждая солнечная вспышка или повышение активности магнитного поля приводят к появлению завораживающих полярных сияний, за которыми ведется настоящая фотоохота.
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