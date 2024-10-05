Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь

Из-за мощных вспышек на Солнце омичей настигли три магнитные бури подряд. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они продлятся до понедельника, 7 октября. Пик колебания магнитного поля ожидается в ночь на воскресенье, 6 октября, когда бури могут достигнуть уровня G3 (сильные) из пяти максимально возможных.



Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что из-за крупного выброса в сторону Земли магнитная буря в ночь с 5 на 6 октября может достичь и максимальной силы G5. В это же время жители региона могут наблюдать полярные сияния.