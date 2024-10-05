Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь

Posted 5 октября, 05:12
Published 5 октября, 05:12
Modified 5 октября, 05:14
Updated 5 октября, 05:14
Из-за мощных вспышек на Солнце омичей настигли три магнитные бури подряд. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они продлятся до понедельника, 7 октября. Пик колебания магнитного поля ожидается в ночь на воскресенье, 6 октября, когда бури могут достигнуть уровня G3 (сильные) из пяти максимально возможных.
Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что из-за крупного выброса в сторону Земли магнитная буря в ночь с 5 на 6 октября может достичь и максимальной силы G5. В это же время жители региона могут наблюдать полярные сияния.
«Улучшат видимость полярных сияний отсутствие Луны, мы рядом с датой осеннего равноденствия, в это время года даже слабые выбросы корональной массы могут быть эффективными из-за осеннего эффекта Рассела-Макферрона, выброс от предыдущей вспышки Х7,1 разогреет нашу магнитосферу перед прилётом выброса от этой вспышки!», — отметил Крупко.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]