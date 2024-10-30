Подготовка

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От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году
9 октября, 11:17
Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек
29 августа, 08:33
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Хоккеист также отметил поддержку трибун во время открытой тренировки.
1 августа, 06:32
«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов
17 апреля, 07:57
Оружие олимпийских чемпионов. В Омске для спортсменов купят пистолет за 500 тысяч
1 февраля, 09:58
2023
Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
1 декабря 2023, 06:34
До 6 тысяч рублей в месяц. Сколько в Омске стоит подготовить ребенка к школе
28 марта 2023, 08:17

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