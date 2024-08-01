«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону

Контракт с 26-летним голкипером Михаилом Бердиным подписали в мае нынешнего года. В прошлом сезоне он защищал ворота хоккейного клуба «Сочи», выходил на лед в 50 матчах. В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайб, отражает 91,1% бросков. В сезоне-2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.