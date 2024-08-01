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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Иллюстрация

«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону

1 августа 2024, 06:32
Фото: ХК Авангард
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Гослкипер омского «Авангарда» Бердин рассказал, как готовится к новому сезону

Хоккеист также отметил поддержку трибун во время открытой тренировки.

Голкипер омского «Авангарда» Михаил Бердин рассказал Городу55 о подготовке к предстоящему сезону. Сегодня, 1 августа, на льду хоккейной академии прошла открытая тренировка команды.

«Все готовы трудиться. Болельщики создают атмосферу. Их не так много, но как-будто полный двенадцатитысячник. Очень радует. С такими болельщиками будем отдаваться на все сто. В команде все ребята бойцы. Я думаю, у нас будет сплоченный коллектив. Сейчас готовлюсь к предсезонным играм. Вспоминаю все, что было в прошлом году, чтобы устранить какие-то мелкие шероховатости», — поделился вратарь.

После тренировки Бердин пообщался с болельщиками и оставил автографы на фанатской атрибутике.

После тренировки Бердин раздал болельщикам автографыПосле тренировки Бердин раздал болельщикам автографы
После тренировки Бердин раздал болельщикам автографыПосле тренировки Бердин раздал болельщикам автографы
После тренировки Бердин раздал болельщикам автографы
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Контракт с 26-летним голкипером Михаилом Бердиным подписали в мае нынешнего года. В прошлом сезоне он защищал ворота хоккейного клуба «Сочи», выходил на лед в 50 матчах. В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайб, отражает 91,1% бросков. В сезоне-2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.

Ранее Город55 рассказывал, как изменился состав «Авангарда» перед стартом нового сезона:

Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Болельщики#Игры#Команда#Подготовка#Тренировка#Михаил Бердин
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