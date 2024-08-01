«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:33
Голкипер омского «Авангарда» Михаил Бердин рассказал Городу55 о подготовке к предстоящему сезону. Сегодня, 1 августа, на льду хоккейной академии прошла открытая тренировка команды.
«Все готовы трудиться. Болельщики создают атмосферу. Их не так много, но как-будто полный двенадцатитысячник. Очень радует. С такими болельщиками будем отдаваться на все сто. В команде все ребята бойцы. Я думаю, у нас будет сплоченный коллектив. Сейчас готовлюсь к предсезонным играм. Вспоминаю все, что было в прошлом году, чтобы устранить какие-то мелкие шероховатости», — поделился вратарь.
После тренировки Бердин пообщался с болельщиками и оставил автографы на фанатской атрибутике.
Контракт с 26-летним голкипером Михаилом Бердиным подписали в мае нынешнего года. В прошлом сезоне он защищал ворота хоккейного клуба «Сочи», выходил на лед в 50 матчах. В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайб, отражает 91,1% бросков. В сезоне-2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.
Ранее Город55 рассказывал, как изменился состав «Авангарда» перед стартом нового сезона: