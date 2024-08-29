Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек

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В этом году торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября. Грядущий понедельник станет праздничным, но в то же время волнительным днем, особенно для тех, кто идет в школу в первый раз. Уже через несколько дней за парты впервые сядут больше 13 тысяч юных омичей. Важно помнить, что в жизни детей наступает новый, а порой и трудный этап. Поэтому родителям нужно подготовить ребенка к таким переменам. Как психологически помочь первокласснику и какие ошибки не нужно допускать, корреспонденту Города55 рассказала практикующий омский психолог Наталья Целевич.
Подготавливать ребенка к важному и новому этапу его жизни нужно заранее. Специалист рекомендует родителям делать это с помощью игры — организовать вместе рабочее место, где школьник будет делать домашнее задание, научить его существовать в новых обстоятельствах. Также необходимо продумать режим труда и отдыха, подготовить к раннему подъему и завтраку. Задача каждого родителя — создать ребенку позитивное подкрепление, чтобы заранее у него не сформировалось негативное представление о школе.
«В первую очередь взрослый должен привести в порядок свою нервную систему. Если у кого-то из семьи был негативный опыт в школе, то он будет передаваться и ребенку. Не нужно навешивать на будущего школьника негативную программу и ждать от него непосильную ответственность. Взрослому нужно отслеживать, что он транслирует о школе и процессе образования, а День знаний — сделать настоящим праздником», — посоветовала психолог.
Кроме того, Наталья Целевич назвала топ-5 самых распространенных ошибок родителей первоклассников:
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