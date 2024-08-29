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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:37

Омский психолог назвала топ-5 главных ошибок родителей первоклассников

Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек

29 августа 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Омский психолог назвала топ-5 главных ошибок родителей первоклассников

Когда ребенок идет первый раз в первый класс, родители хотят, чтобы адаптация прошла быстро и мягко. Но зачастую взрослые своими действиями делают только хуже. Как этого не допустить, рассказала омский психолог.

В этом году торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября. Грядущий понедельник станет праздничным, но в то же время волнительным днем, особенно для тех, кто идет в школу в первый раз. Уже через несколько дней за парты впервые сядут больше 13 тысяч юных омичей. Важно помнить, что в жизни детей наступает новый, а порой и трудный этап. Поэтому родителям нужно подготовить ребенка к таким переменам. Как психологически помочь первокласснику и какие ошибки не нужно допускать, корреспонденту Города55 рассказала практикующий омский психолог Наталья Целевич.

Подготавливать ребенка к важному и новому этапу его жизни нужно заранее. Специалист рекомендует родителям делать это с помощью игры — организовать вместе рабочее место, где школьник будет делать домашнее задание, научить его существовать в новых обстоятельствах. Также необходимо продумать режим труда и отдыха, подготовить к раннему подъему и завтраку. Задача каждого родителя — создать ребенку позитивное подкрепление, чтобы заранее у него не сформировалось негативное представление о школе.

«В первую очередь взрослый должен привести в порядок свою нервную систему. Если у кого-то из семьи был негативный опыт в школе, то он будет передаваться и ребенку. Не нужно навешивать на будущего школьника негативную программу и ждать от него непосильную ответственность. Взрослому нужно отслеживать, что он транслирует о школе и процессе образования, а День знаний — сделать настоящим праздником», — посоветовала психолог.

Кроме того, Наталья Целевич назвала топ-5 самых распространенных ошибок родителей первоклассников:

  • навешивают ярлыки: «ты должен быть лучшим», «нельзя ошибаться», «самое главное — твои оценки»;
  • переносят свой негативный опыт в школе на ребенка;
  • вручают слишком большую ответственность, что приводит к повышенной тревожности у школьника;
  • сравнивают с другими учениками;
  • ругают за ошибки, а нужно, наоборот, делать акцент на сильных сторонах ребенка.

Ранее Город55 составил топ лучших школ города по отзывам в 2ГИС. Выяснилось, что пятибалльной оценки нет ни у одного учреждения. Как, по мнению пользователей, выглядит пятерка рейтинговых школ (учитывались только те, у которых есть 10 и более отзывов), читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Омск#Школа#Родители#Психология#Подготовка#Ошибки#Первоклассники
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