Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек

В этом году торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября. Грядущий понедельник станет праздничным, но в то же время волнительным днем, особенно для тех, кто идет в школу в первый раз. Уже через несколько дней за парты впервые сядут больше 13 тысяч юных омичей. Важно помнить, что в жизни детей наступает новый, а порой и трудный этап. Поэтому родителям нужно подготовить ребенка к таким переменам. Как психологически помочь первокласснику и какие ошибки не нужно допускать, корреспонденту Города55 рассказала практикующий омский психолог Наталья Целевич.