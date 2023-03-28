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До 6 тысяч рублей в месяц. Сколько в Омске стоит подготовить ребенка к школе

28 марта 2023, 08:17
Фото: 1MI
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В Омске опубликовали обновленные тарифы на подготовку детей в школе

Предлагаемые тарифы еще не утверждены. Постановление должен подписать мэр города Сергей Шелест.

В омских школах готовятся принять будущих первоклассников, и перед поступлением в образовательных учреждениях действуют специальные программы подготовки дошкольников. Проект постановления о тарифах на оказание образовательных услуг опубликован 27 марта на официальном портале администрации Омска.

Так, например, в гимназии №123 курс «Комплексная подготовка к обучению в образовательном учреждении» составит 6 тысяч рублей. Занятия рассчитаны на 1 месяц. В средней школе №104 стоимость дополнительной образовательной программы «Преемственность. Подготовка к школе», также рассчитанной на месяц, составит 2 тысячи рублей. Опубликованы тарифы и на обучение в кружках и секциях. Например, заниматься футболом в лицее №143 можно будет за 1500 рублей в месяц, за такую же сумму можно посещать кружок шахмат в детско-юношеской спортивной школе №15.

В документе также предлагаются услуги по подготовке к сдаче экзаменов. Месячный курс подготовки к ОГЭ по химии в гимназии №123 будет стоить одну тысячу рублей. Такая же стоимость и у интенсивного курса русского языка и занятий по решению нестандартных задач по физике.

С полным списком предлагаемых тарифов на дополнительные услуги можно ознакомиться здесь:

Проект постановления Администрации города Омска «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 25 ноября 2022 года № 928-п»

Напомним, записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля по 30 июня — в этот период в Омске пройдет первый этап записи. Второй этап будет организован с 6 июля по 5 сентября. Подробности — в нашем материале:

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#Евгений Игишев#Омск#Дети#Образование#Школа#Курсы#Подготовка#Экономика#Общество#Первоклассник
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