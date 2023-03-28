Так, например, в гимназии №123 курс «Комплексная подготовка к обучению в образовательном учреждении» составит 6 тысяч рублей. Занятия рассчитаны на 1 месяц. В средней школе №104 стоимость дополнительной образовательной программы «Преемственность. Подготовка к школе», также рассчитанной на месяц, составит 2 тысячи рублей. Опубликованы тарифы и на обучение в кружках и секциях. Например, заниматься футболом в лицее №143 можно будет за 1500 рублей в месяц, за такую же сумму можно посещать кружок шахмат в детско-юношеской спортивной школе №15.