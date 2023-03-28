Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В омских школах готовятся принять будущих первоклассников, и перед поступлением в образовательных учреждениях действуют специальные программы подготовки дошкольников. Проект постановления о тарифах на оказание образовательных услуг опубликован 27 марта на официальном портале администрации Омска.
Так, например, в гимназии №123 курс «Комплексная подготовка к обучению в образовательном учреждении» составит 6 тысяч рублей. Занятия рассчитаны на 1 месяц. В средней школе №104 стоимость дополнительной образовательной программы «Преемственность. Подготовка к школе», также рассчитанной на месяц, составит 2 тысячи рублей. Опубликованы тарифы и на обучение в кружках и секциях. Например, заниматься футболом в лицее №143 можно будет за 1500 рублей в месяц, за такую же сумму можно посещать кружок шахмат в детско-юношеской спортивной школе №15.
В документе также предлагаются услуги по подготовке к сдаче экзаменов. Месячный курс подготовки к ОГЭ по химии в гимназии №123 будет стоить одну тысячу рублей. Такая же стоимость и у интенсивного курса русского языка и занятий по решению нестандартных задач по физике.
С полным списком предлагаемых тарифов на дополнительные услуги можно ознакомиться здесь:
Напомним, записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля по 30 июня — в этот период в Омске пройдет первый этап записи. Второй этап будет организован с 6 июля по 5 сентября. Подробности — в нашем материале: