Оружие олимпийских чемпионов. В Омске для спортсменов купят пистолет за 500 тысяч

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Региональный центр спортивной подготовки Омской области планирует приобрести спортивный пистолет Pardini SP. На эти цели заложена максимальная сумма в 500 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимают до 6 февраля.
В проекте контракта присутствует описание спортивного оружия.
«Калибр — 5,6 мм / 22 LR. Вместимость магазина 5 патронов. Ствол из специальной стали имеет встроенные амортизаторы. Анатомическая ореховая рукоятка выпускается в нескольких размерах. Можно заказать рукоятку „под свою руку“ прямо на заводе», — говорится в документах.
Pardini SP — спортивный пистолет, широко применяемый в спортивной стрельбе. Его производит компания Pardini в Италии. Омская спортсменка Виталина Бацарашкина как раз с помощью такого пистолета завоевала золото на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Город55 узнал мнение чемпионки по поводу Pardini SP.
«Для меня это удобный пистолет, потому что я с него стреляю уже 10 лет. Естественно, это оружие мне более привычно. Тут каждому свое», — рассказала Виталина.
Спортсменка добавила, что стрелки, которые регулярно выступают на соревнованиях, как правило, возят с собой свое оружие.
«В условиях тренировок может быть один ствол на несколько спортсменов. Тренируются или по очереди, или через день. Оружия обычно меньше, чем желающих», — сообщила олимпийская чемпионка.