Оружие олимпийских чемпионов. В Омске для спортсменов купят пистолет за 500 тысяч

Pardini SP — спортивный пистолет, широко применяемый в спортивной стрельбе. Его производит компания Pardini в Италии. Омская спортсменка Виталина Бацарашкина как раз с помощью такого пистолета завоевала золото на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Город55 узнал мнение чемпионки по поводу Pardini SP.