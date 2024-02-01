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Оружие олимпийских чемпионов. В Омске для спортсменов купят пистолет за 500 тысяч

1 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Для омских спортсменов купят итальянский пистолет за полмиллиона рублей

Pardini SP — спортивный пистолет, широко применяемый в спортивной стрельбе. Омичка Виталина Бацарашкина как раз с помощью такого оружия завоевала золото на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Региональный центр спортивной подготовки Омской области планирует приобрести спортивный пистолет Pardini SP. На эти цели заложена максимальная сумма в 500 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимают до 6 февраля.

В проекте контракта присутствует описание спортивного оружия.

«Калибр — 5,6 мм / 22 LR. Вместимость магазина 5 патронов. Ствол из специальной стали имеет встроенные амортизаторы. Анатомическая ореховая рукоятка выпускается в нескольких размерах. Можно заказать рукоятку „под свою руку“ прямо на заводе», — говорится в документах.

Pardini SP — спортивный пистолет, широко применяемый в спортивной стрельбе. Его производит компания Pardini в Италии. Омская спортсменка Виталина Бацарашкина как раз с помощью такого пистолета завоевала золото на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Город55 узнал мнение чемпионки по поводу Pardini SP.

«Для меня это удобный пистолет, потому что я с него стреляю уже 10 лет. Естественно, это оружие мне более привычно. Тут каждому свое», — рассказала Виталина.

Спортсменка добавила, что стрелки, которые регулярно выступают на соревнованиях, как правило, возят с собой свое оружие.

«В условиях тренировок может быть один ствол на несколько спортсменов. Тренируются или по очереди, или через день. Оружия обычно меньше, чем желающих», — сообщила олимпийская чемпионка.
Второе «золото». Виталина Бацарашкина выиграла еще одну медаль на Олимпиаде в Токио
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#Спорт#Омск#Стрельба#Евгений Игишев#Подготовка#Спортивный пистолет
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