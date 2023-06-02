Омич с молотком напал на подростков, но получил в лицо струю из баллончика

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В минувший четверг, 29 мая, омич с молотком в руках напал на подростков на улице Лукашевича. Молодые люди в этот момент прятались под козырьком подъезда от дождя. В ответ один из подростков брызнул из перцового баллончика нападавшему в лицо.
Видео с потасовкой разместили в паблике «О чем говорят в Омске». В полиции сообщили, что заявлений по факту случившегося в правоохранительные органы не поступало.
«Выявленная в ходе мониторинга информация о конфликте зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по городу Омску, участковые уполномоченные разбираются в обстоятельствах происшествия», — рассказали в полиции.