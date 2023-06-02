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Омич с молотком напал на подростков, но получил в лицо струю из баллончика

2 июня 2023, 09:49
Фото: 1MI
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Теперь расследованием инцидента займется полиция.

В минувший четверг, 29 мая, омич с молотком в руках напал на подростков на улице Лукашевича. Молодые люди в этот момент прятались под козырьком подъезда от дождя. В ответ один из подростков брызнул из перцового баллончика нападавшему в лицо.

Видео с потасовкой разместили в паблике «О чем говорят в Омске». В полиции сообщили, что заявлений по факту случившегося в правоохранительные органы не поступало.

«Выявленная в ходе мониторинга информация о конфликте зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по городу Омску, участковые уполномоченные разбираются в обстоятельствах происшествия», — рассказали в полиции.
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#Евгений Игишев#Омск#Полиция#Перцовый баллончик#Молоток#Напал#Криминал#Подростки#Происшествия
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