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Posted 9 января, 10:01

Published 9 января, 10:01

Modified 9 января, 10:03

Updated 9 января, 10:03

Появились новые подробности о лишении части зарплаты сотрудников ОмГУ

В ОмГУ опровергли информацию о лишении преподавателей части зарплаты в декабре

9 января 2025, 10:01
Фото: 1MI.

Появились новые подробности о лишении части зарплаты сотрудников ОмГУ

Сотрудники вуза еще перед Новым годом жаловались, что их лишили стимулирующих надбавок. В госуниверситете дали официальный ответ.

Перед Новым годом в редакцию Города55 обращались сотрудники ОмГУ с информацией о том, что вуз не доплатил людям зарплату в декабре. По их словам, преподавателей госуниверситета лишили стимулирующих надбавок, из-за чего они не получили больше половины заработанных денег. При этом, как рассказали омичи, людей заранее даже не оповестили, что сократят зарплату, поэтому для всех это стало большим потрясением.

Согласно статье 129 ТК РФ к стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего характера (устанавливаются работнику за более высокую квалификацию, значительный опыт работы); премии; иные поощрительные выплаты. К стимулирующим выплатам относиться:

  • доплаты и надбавки стимулирующего характера (за выслугу лет, за учёную степень и т. п.);
  • премии (за выполнение конкретной работы, по итогам отчётного периода и т. п.);
  • иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

Тогда Город55 направил в ОмГУ официальный запрос по этой теме. В ответе сказано, что вуз в своей деятельности руководствуется федеральными законами, локальными нормативными актами, и иными нормативными правовыми актами. И никак иначе.

«В декабре 2024 года заработная плата за декабрь была выплачена работникам ОмГУ 26 декабря 2024 года в полном объеме, в том числе и стимулирующие выплаты, в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами ОмГУ», — сообщили в университете, тем самым опровергнув заявления сотрудников вуза.

Несмотря на официальный комментарий, предоставленный пресс-службой ОмГУ, информацию о невыплате стимулирующих надбавок Городу55 подтвердили еще несколько преподавателей государственного университета.

Напомним, в прошлом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

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