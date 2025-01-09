В ОмГУ опровергли информацию о лишении преподавателей части зарплаты в декабре

Перед Новым годом в редакцию Города55 обращались сотрудники ОмГУ с информацией о том, что вуз не доплатил людям зарплату в декабре. По их словам, преподавателей госуниверситета лишили стимулирующих надбавок, из-за чего они не получили больше половины заработанных денег. При этом, как рассказали омичи, людей заранее даже не оповестили, что сократят зарплату, поэтому для всех это стало большим потрясением.