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Posted 28 октября, 15:02

Published 28 октября, 15:02

Modified 28 октября, 15:06

Updated 28 октября, 15:06

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Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня

28 октября 2024, 15:02
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Студент ОмГУ распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя после экзамена

Сегодня днем во втором корпусе ОмГУ им. Достоевского студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя. Поводом для этого послужил проваленный экзамен. Известно, что молодой человек уже не раз пытался перейти на следующий курс, но попытка вновь оказалась неудачной. Сейчас проверку инцидента проводит прокуратура Советского округа.

«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»
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Новость №2. В омском аэропорту из-за тумана массово задерживали и отменяли самолеты

Сегодня утром из-за непогоды в омском аэропорту массово задерживали самолеты. Больше всех задержался рейс в Екатеринбург авиакомпании «Ред Вингс». Регистрация на рейс завершилась в 12:45, а вылет по расписанию был запланирован на 04:55. А рейс из Омска в Усть-Ишим, например, пришлось и вовсе отменить, хотя изначально планировалось лишь отсрочить вылет.

Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
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Новость №3. Стало известно, когда из Омска полетят самолеты в Таиланд и Египет

Скоро из Омска начнут отправляться чартерные рейсы в Египет и Таиланд. В пресс-службе аэропорта им. Карбышева уже опубликовали расписание рейсов, которые будет обслуживать авиакомпания Azur Air. Первый вылет в Хургаду (Египет) запланирован на 8 ноября. Рейсы будут выполняться по несколько раз в месяц вплоть до марта.

Из холодной Сибири в лето. Из Омска стартуют чартерные рейсы в Египет и Таиланд
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