Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня

Сегодня утром из-за непогоды в омском аэропорту массово задерживали самолеты. Больше всех задержался рейс в Екатеринбург авиакомпании «Ред Вингс». Регистрация на рейс завершилась в 12:45, а вылет по расписанию был запланирован на 04:55. А рейс из Омска в Усть-Ишим, например, пришлось и вовсе отменить, хотя изначально планировалось лишь отсрочить вылет.