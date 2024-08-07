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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус

7 августа 2024, 08:40
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске запретят строительство на скандальном участке в парке 30-летия ВЛКСМ

Предложение теперь должны рассмотреть и одобрить депутаты госсовета. Это позволит защитить участок от бизнес-идей предпринимателей.

Мэр города Сергей Шелест подписал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки в городе Омске. Согласно постановлению, омский парк 30-летия ВЛКСМ хотят вернуть горожанам, отменив строительство на его территории.

В документе говорится об инициативе перевести участок в парке, арендованный компанией «Кедр», в зону городской рекреации. Это значит, что на этом участке будет запрещено строительство капитальных сооружений.

Постановление с внесенными изменениямиПостановление с внесенными изменениями
Постановление с внесенными изменениями
Фото: Администрация Омска

Ранее эта территория относилась к зоне Р-3/11, где допускалось строительство гостиниц, заведений общепита, а также размещение автомобилей. Теперь мэрия предлагает перевести участок в зону рекреации.

Пока что постановление остается предложением, которое должны одобрить депутаты горсовета. Комиссия подготовит проект о внесении изменений до 16 октября.

Как ранее сообщал Город55, компания «Кедр» вернула участок в муниципалитет, а суд запретил организации совершать какие-либо сделки с участком.

ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
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#Общество#Омск#Строительство#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Земельный участок#Новости#Постановление#ООО "Кедр"
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