Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Мэр города Сергей Шелест подписал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки в городе Омске. Согласно постановлению, омский парк 30-летия ВЛКСМ хотят вернуть горожанам, отменив строительство на его территории.
В документе говорится об инициативе перевести участок в парке, арендованный компанией «Кедр», в зону городской рекреации. Это значит, что на этом участке будет запрещено строительство капитальных сооружений.
Ранее эта территория относилась к зоне Р-3/11, где допускалось строительство гостиниц, заведений общепита, а также размещение автомобилей. Теперь мэрия предлагает перевести участок в зону рекреации.
Пока что постановление остается предложением, которое должны одобрить депутаты горсовета. Комиссия подготовит проект о внесении изменений до 16 октября.
Как ранее сообщал Город55, компания «Кедр» вернула участок в муниципалитет, а суд запретил организации совершать какие-либо сделки с участком.