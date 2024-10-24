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Минэкономики

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2024
Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года
24 октября, 11:41
Вложили 65 миллионов. «Гидротранссервис» из Питера построит причал еще и в Нефтяниках
28 июня, 07:47
Согласовывают федералы. В Омске выбрали место для строительства третьего крематория
27 июня, 06:12
Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева
27 июня, 04:49
Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория
13 февраля, 07:28
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
11 февраля, 03:42
2023
В минэкономики Омской области ищут сразу четырех главных специалистов
29 июня 2023, 05:55
Ушакову и Негодуйко поручили вести проект «Государство для людей» в Омской области
На базе регионального минэкономики создали Центр оптимизации государственных услуг.
23 июня 2023, 10:58
Малый и средний бизнес принес в казну Омской области 22,6 млрд руб налогов
Показатели увеличиваются. У профильных специалистов есть объяснение этому.
19 февраля 2023, 09:10

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