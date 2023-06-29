В минэкономики Омской области ищут сразу четырех главных специалистов

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Published Сегодня, 05:55
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Министерство экономики Омской области сегодня, 29 июня, опубликовало новые вакансии. В ведомстве ищут сразу четырех главных специалистов. Соискателям готовы предложить зарплату от 31 до 69 тысяч рублей в месяц. Документы от кандидатов принимают до 19 июля.
Главные специалисты требуются в департамент развития территорий и государственного управления, департамент проектной деятельности и государственных программ, в управление инвестиций и налоговой политики и в управление поддержки предпринимательства.
От кандидатов требуется высшее образование, обязательный опыт государственной гражданской службы, знание нормативно-правовых актов.
Также в министерство требуется ведущий специалист. Вакансия открыта в департаменте развития территорий и государственного управления. Кандидату готовы предложить от 45 до 60 тысяч рублей. Из требований также наличие высшего образования и опыта госслужбы.
Ранее в минтруда сообщили, что на оборонные предприятия Омской области с начала года устроились работать 4 тысяч омичей. Квалифицированным специалистам готовы платить зарплату выше средней по региону. Также возможно трудоустройство без опыта работы, предприятия готовы обучить сотрудников.