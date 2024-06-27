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Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева

27 июня 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске на Конева рассчитывают построить новый банный комплекс за 700 млн рублей

Пока инвестор еще не подал документы для получения земельного участка в аренду.

Город55 выяснил новые подробности строительства многофункционального банно-оздоровительного комплекса на 360 человек. Этот проект стоимостью свыше 700 млн рублей, напомним, губернатор Виталий Хоценко анонсировал в апреле 2024 года. Тогда уточнялось, что комплекс общей площадью более 7 тысяч «квадратов» появится на Левобережье. Сейчас же стало известно более точное место.

«Участок подобран заранее, теперь от инвестора требуется подать пакет документов для его получения в аренду. Банный комплекс планируется разместить на улице Конева», — сообщили в минэкономики в ответ на запрос Города55.
Эскиз банно-оздоровительного комплексаЭскиз банно-оздоровительного комплекса
Эскиз банно-оздоровительного комплекса
Фото: Правительство Омской области

Конкретный участок и инвестора в ведомстве предпочли пока не называть, уточнив, что подробности можно будет озвучить после передачи земли в аренду инвестору. Последним выступает один из омских предпринимателей. Вводить банно-оздоровительный комплекс, состоящий из бассейна, ресторана и СПА-центра, в эксплуатацию будут поэтапно — с 2025 по 2027 год.

Участок на Конева, предназначенный под дворец спортаУчасток на Конева, предназначенный под дворец спорта
Участок на Конева, предназначенный под дворец спорта
Фото: Публичная кадастровая карта

Отметим, что на улице Конева участки, подходящие по виду разрешенного использования, находятся рядом с торговым комплексом «Континент». Один из них площадью 13526 «квадратов» в марте собирались выставить на торги и сдать в аренду. Но 5 апреля внезапно, без объяснения причины, передумали проводить аукцион.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Инвестиции#Строительство#Аренда земли#Инвестор#Земельный участок#Новости#Минэкономики#Баня#Спорткомплекс
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