Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева

Конкретный участок и инвестора в ведомстве предпочли пока не называть, уточнив, что подробности можно будет озвучить после передачи земли в аренду инвестору. Последним выступает один из омских предпринимателей. Вводить банно-оздоровительный комплекс, состоящий из бассейна, ресторана и СПА-центра, в эксплуатацию будут поэтапно — с 2025 по 2027 год.