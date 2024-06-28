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Вложили 65 миллионов. «Гидротранссервис» из Питера построит причал еще и в Нефтяниках

28 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI
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Инвестор из Санкт-Петербурга за 137 миллионов построит сразу два причала в Омске

«Гидротранссервис» планирует запустить логистический центр для хранения и реализации строительных материалов сразу на двух площадках — в Ленинском и Советском округах.

Город55 неоднократно рассказывал о проекте строительства логоцентра для хранения и реализации строительных материалов вблизи коттеджного поселка «Просторный» на берегу Иртыша. Инвестором выступает зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Гидротранссервис» (владелец Юрий Рыжевский). Против стройки, напомним, выступают жители «Просторного», а из-за растянувшегося вдоль дороги бетонного забора и строительного мусора на берегу даже ведутся судебные разбирательства.

Оказалось, что в аренду «Гидротранссервису» предоставлены земельные участки не только в поселке Черемуховское, но и в Нефтяниках — на проспекте Мира.

«Реализация проекта — это инициатива инвестора. „Гидротранссервис“ на территории Омской области строит логистический центр для хранения и реализации строительных материалов на двух площадках», — пояснили Городу55 в минэкономики.

С начала реализации инвестпроекта «Гидротранссервис» вложил в стройку 65 млн рублей. Всего объем инвестиций составит 137 млн рублей.

Компания из Санкт-Петербурга уже успела получить разрешение на строительство логистического центра на площадке по проспекту Мира.

«Ведется разработка проектной документации на причал, осуществляется отсыпка территории и строительство подъездной автодороги, согласовываются решения по водоснабжению», — сообщили в министерстве.
Забор вокруг будущей стройки в ЧеремуховскомЗабор вокруг будущей стройки в Черемуховском
Забор вокруг будущей стройки в Черемуховском
Фото: gorod55.ru

Помимо этого, фирма Рыжевского уже направила документы для получения разрешения на строительство причальной стенки на берегу Иртыша в Черемуховском. По данной площадке сейчас согласовывают решения по водоснабжению и переносу электрических сетей.

Завершать строительство причала и запускать проект инвестор планирует несколькими очередями — в конце 2024-го и в следующем году.

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