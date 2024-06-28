Вложили 65 миллионов. «Гидротранссервис» из Питера построит причал еще и в Нефтяниках

Город55 неоднократно рассказывал о проекте строительства логоцентра для хранения и реализации строительных материалов вблизи коттеджного поселка «Просторный» на берегу Иртыша. Инвестором выступает зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Гидротранссервис» (владелец Юрий Рыжевский). Против стройки, напомним, выступают жители «Просторного», а из-за растянувшегося вдоль дороги бетонного забора и строительного мусора на берегу даже ведутся судебные разбирательства.