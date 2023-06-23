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Ушакову и Негодуйко поручили вести проект «Государство для людей» в Омской области

23 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
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На базе регионального минэкономики создали Центр оптимизации государственных услуг.

В Омской области на базе регионального министерства экономики создали Центр оптимизации государственных услуг. Планируется, что он сделает госуслуги для жителей региона простым и удобным.

Реализацией проекта будет заниматься председатель областного правительства Дмитрий Ушаков и министр экономики Омской области Анна Негодуйко. Они вошли в рабочие группы по реализации проекта «Государство для людей».

В первую очередь нововведения опробуют на бизнесе. Пилотным направлением для улучшений выбрали предоставление субсидий предпринимателям.

Ранее Город55 сообщал, что министр образования Омской области Иван Кротт и глава «Омского областного союза предпринимателей» Илья Николин вошли в состав комиссии по проведению административной реформы. Работа комиссии заключается в развитии и реформировании государственного управления, совершенствования системы госуслуг, развития деятельности МФЦ.

Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
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#Евгений Игишев#Дмитрий Ушаков#Анна Негодуйко#Госуслуги#Минэкономики#Правительство#Общество#Омск#Омская область
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