Ушакову и Негодуйко поручили вести проект «Государство для людей» в Омской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омской области на базе регионального министерства экономики создали Центр оптимизации государственных услуг. Планируется, что он сделает госуслуги для жителей региона простым и удобным.
Реализацией проекта будет заниматься председатель областного правительства Дмитрий Ушаков и министр экономики Омской области Анна Негодуйко. Они вошли в рабочие группы по реализации проекта «Государство для людей».
В первую очередь нововведения опробуют на бизнесе. Пилотным направлением для улучшений выбрали предоставление субсидий предпринимателям.
Ранее Город55 сообщал, что министр образования Омской области Иван Кротт и глава «Омского областного союза предпринимателей» Илья Николин вошли в состав комиссии по проведению административной реформы. Работа комиссии заключается в развитии и реформировании государственного управления, совершенствования системы госуслуг, развития деятельности МФЦ.