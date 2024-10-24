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Posted 24 октября, 11:41

Published 24 октября, 11:41

Modified 24 октября, 12:09

Updated 24 октября, 12:09

Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года

Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года

24 октября 2024, 11:41
Фото: gorod55.ru
В разных случаях налог будет составлять 1% или 5%.

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области речь шла в том числе о налогообложении. Министр экономического развития региона Анна Негодуйко представила депутатам очередную инициативу, связанную с льготными ставками для налогоплательщиков.

Представленный министром законопроект предполагает установление пониженных налоговых ставок на 2025 и 2026 годы для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в регионе после 1 января 2025 года и будут применять упрощенную систему налогообложения. Кроме того, у налогоплательщика должно быть не меньше 3 наемных работников, а как минимум 70% дохода должно приходиться на один из упомянутых в законопроекте видов экономической деятельности: это «Образование», «Деятельность гостиниц», «Хлебобулочное производство» и др.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы в целом, ставка налога составит 1%. Если речь об объекте «Доходы минус расходы», налог составит 5%.

Депутаты поддержали инициативу Негодуйко.

«Хотелось бы поблагодарить министерство экономики и губернатора за то, что в столь сложное время найдена возможность для поддержки предпринимателей, — рассказал Илья Смирнов. — От бизнес-сообщества я слышал о том, что пониженная налоговая ставка — самая нужная и актуальная мера поддержки».

Смирнов предложил рассмотреть возможность включить в список льготных видов экономической деятельности интернет-торговлю. Депутаты проголосовали за то, чтобы принять законопроект к рассмотрению.

«Я думаю, эта мера позволит подпитать налоговую систему региона», — рассказал уже после заседания председатель Законодательного собрания Александр Артемов.

Отметим, что сегодня депутаты одобрили еще и налоговые льготы для предприятий, готовых инвестировать в создание или реконструкцию объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омск#Омская область#Налоги#Новости#Минэкономики#Заксобрание#Анна Негодуйко#Илья Смирнов#Упрощенка
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