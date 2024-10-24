Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года

Posted 24 октября, 11:41
Published 24 октября, 11:41
Modified 24 октября, 12:09
Updated 24 октября, 12:09
На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области речь шла в том числе о налогообложении. Министр экономического развития региона Анна Негодуйко представила депутатам очередную инициативу, связанную с льготными ставками для налогоплательщиков.
Представленный министром законопроект предполагает установление пониженных налоговых ставок на 2025 и 2026 годы для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в регионе после 1 января 2025 года и будут применять упрощенную систему налогообложения. Кроме того, у налогоплательщика должно быть не меньше 3 наемных работников, а как минимум 70% дохода должно приходиться на один из упомянутых в законопроекте видов экономической деятельности: это «Образование», «Деятельность гостиниц», «Хлебобулочное производство» и др.
В случае, если объектом налогообложения являются доходы в целом, ставка налога составит 1%. Если речь об объекте «Доходы минус расходы», налог составит 5%.
Депутаты поддержали инициативу Негодуйко.
«Хотелось бы поблагодарить министерство экономики и губернатора за то, что в столь сложное время найдена возможность для поддержки предпринимателей, — рассказал Илья Смирнов. — От бизнес-сообщества я слышал о том, что пониженная налоговая ставка — самая нужная и актуальная мера поддержки».
Смирнов предложил рассмотреть возможность включить в список льготных видов экономической деятельности интернет-торговлю. Депутаты проголосовали за то, чтобы принять законопроект к рассмотрению.
«Я думаю, эта мера позволит подпитать налоговую систему региона», — рассказал уже после заседания председатель Законодательного собрания Александр Артемов.
Отметим, что сегодня депутаты одобрили еще и налоговые льготы для предприятий, готовых инвестировать в создание или реконструкцию объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.