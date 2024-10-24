Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года

Представленный министром законопроект предполагает установление пониженных налоговых ставок на 2025 и 2026 годы для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в регионе после 1 января 2025 года и будут применять упрощенную систему налогообложения. Кроме того, у налогоплательщика должно быть не меньше 3 наемных работников, а как минимум 70% дохода должно приходиться на один из упомянутых в законопроекте видов экономической деятельности: это «Образование», «Деятельность гостиниц», «Хлебобулочное производство» и др.