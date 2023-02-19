Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Малый и средний бизнес принес в казну Омской области 22,6 млрд руб налогов

19 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Показатели увеличиваются. У профильных специалистов есть объяснение этому.

Субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили в бюджет Омской области 22,6 миллиарда рублей налогов. Из них свыше 11 миллиардов приходится на микропредприятия. Итоги 2022 года представили в Федеральной налоговой службе.

Показатели поступлений выросли более чем на три миллиарда рублей в сравнении с 2021 годом. В минэкономразвития считают, что положительная динамика — следствия принятых мер поддержки в сфере предпринимательства.

По данным на начало февраля 2023 года, в Омской области существуют более 63 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся 175 тысяч человек.

Напомним, до конца 2024 года в регионе установлены минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса, которые действительны для 44 видов экономической деятельности.

#Бизнес#Налоги#Статистика#Минэкономики#Бюджет#Экономика#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе
Сегодня, 07:12
После стольких лет. В Омске выделили миллионы на долгострой в Центральном округе
Сегодня, 03:33
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Сегодня, 08:50
В Омске на Ленинградском мосту начали устанавливать разделительные блоки
Сегодня, 06:50
Бывшую УК омского регоператора «Магнит» ликвидировали
Сегодня, 04:49
Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название
Сегодня, 04:03