Малый и средний бизнес принес в казну Омской области 22,6 млрд руб налогов

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили в бюджет Омской области 22,6 миллиарда рублей налогов. Из них свыше 11 миллиардов приходится на микропредприятия. Итоги 2022 года представили в Федеральной налоговой службе.
Показатели поступлений выросли более чем на три миллиарда рублей в сравнении с 2021 годом. В минэкономразвития считают, что положительная динамика — следствия принятых мер поддержки в сфере предпринимательства.
По данным на начало февраля 2023 года, в Омской области существуют более 63 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся 175 тысяч человек.
Напомним, до конца 2024 года в регионе установлены минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса, которые действительны для 44 видов экономической деятельности.