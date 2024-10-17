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Мина ахвердиева

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2024
Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона
17 октября, 03:31
В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам
15 июня, 05:38
Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек
3 июня, 07:12
Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей
24 мая, 08:20
Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией
3 апреля, 10:04
2023
Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости
23 апреля 2023, 09:54
Известна судьба бывшего пресс-секретаря губернатора Омской области Елизаветы Каневой
Об этом Городу55 рассказали в региональном правительстве.
18 апреля 2023, 09:22
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Пока официального подтверждения от врио губернатора еще не было.
18 апреля 2023, 07:11

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