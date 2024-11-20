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Posted 20 ноября, 09:04

Published 20 ноября, 09:04

Modified 20 ноября, 09:06

Updated 20 ноября, 09:06

У министра строительства Омской области Александра Рашко закончился контракт

У главы омского минстроя Александра Рашко закончился контракт

20 ноября 2024, 09:04
Фото: gorod55.ru.

У министра строительства Омской области Александра Рашко закончился контракт

По данным пресс-службы, чиновник «продолжает работать в команде».

Городу55 стало известно, что в министерстве строительства Омской области может поменяться руководство: глава ведомства Алексей Рашко, по-видимому, оставит свой пост.

«У Александра Рашко закончился контракт, — объяснила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. — Он продолжает работать в команде».

На странице минстроя на официальном портале областного правительства Рашко по-прежнему указан как глава ведомства. Стоит отметить, что должность первого заместителя министра на данный момент остается вакантной (как и должность замминистра, по совместительству являющегося главным архитектором). У Рашко есть 2 простых заместителя: Евгений Кравченко и Юлия Николаенко, занявшая должность в апреле 2024 года.

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