У главы омского минстроя Александра Рашко закончился контракт

На странице минстроя на официальном портале областного правительства Рашко по-прежнему указан как глава ведомства. Стоит отметить, что должность первого заместителя министра на данный момент остается вакантной (как и должность замминистра, по совместительству являющегося главным архитектором). У Рашко есть 2 простых заместителя: Евгений Кравченко и Юлия Николаенко, занявшая должность в апреле 2024 года.