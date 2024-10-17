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Posted 17 октября, 03:31

Published 17 октября, 03:31

Modified 17 октября, 03:33

Updated 17 октября, 03:33

Иллюстрация

Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона

17 октября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам объяснили, почему у здания правительства появится светодиодная елка

Аукцион на покупку светодиодной елки объявили 14 октября. Максимум на новогодний «инвентарь» потратят 497,9 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что в этом году у здания правительства Омской области на Красном пути к Новому году собираются установить светодиодную елку. Соответствующий новогодний хозинвентарь закупает «Хозяйственное управление правительства Омской области». На металлическую елку с комплектом украшений (звездой, гирляндой и снежинками) готовы потратить максимум 497,8 тысяч рублей.

В пресс-службе облправительства рассказали Городу55, почему решили в этом году приобрести именно светодиодную елку, а заодно обозначили судьбу украшений, которые использовались для елок в прошлые годы.

«Выбор пал на светодиодную, чтобы не вырубать живое дерево. Она будет служить не один год», — отметила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Прежним елочным игрушкам при этом найдут применение, ими обещают украсить другие новогодние елки.

Напомним, что в прошлом году главная городская елка разместилась в Омской крепости. А в этом году пока еще не определились с местом для главной елки.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Праздники#Новогодняя елка#Правительство Омской области#Аукцион#Правительство#Новости#Елка#Мина ахвердиева#Новый год 2025
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