Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона

Posted 17 октября, 03:31
Published 17 октября, 03:31
Modified 17 октября, 03:33
Updated 17 октября, 03:33
Накануне стало известно, что в этом году у здания правительства Омской области на Красном пути к Новому году собираются установить светодиодную елку. Соответствующий новогодний хозинвентарь закупает «Хозяйственное управление правительства Омской области». На металлическую елку с комплектом украшений (звездой, гирляндой и снежинками) готовы потратить максимум 497,8 тысяч рублей.
В пресс-службе облправительства рассказали Городу55, почему решили в этом году приобрести именно светодиодную елку, а заодно обозначили судьбу украшений, которые использовались для елок в прошлые годы.
«Выбор пал на светодиодную, чтобы не вырубать живое дерево. Она будет служить не один год», — отметила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Прежним елочным игрушкам при этом найдут применение, ими обещают украсить другие новогодние елки.
Напомним, что в прошлом году главная городская елка разместилась в Омской крепости. А в этом году пока еще не определились с местом для главной елки.