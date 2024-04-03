Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
30 ноября прошлого года губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую меру поддержки для школьников: каждому первокласснику к 1 сентября 2024 года вручат бесплатный школьный рюкзак с полным набором канцелярии. Городу55 стало известно, что в этом году в Омской области подготовят рюкзаки для 26 тысяч школьников.
«Рюкзаки будут изготавливаться на отечественных швейных предприятиях, которые специализируются на пошиве школьных рюкзаков. Все рюкзаки будут забрендированы», — рассказала Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
В какую сумму обойдется изготовление 26 тысяч школьных рюкзаков и какие фабрики этим займутся — пока неизвестно. Контракты еще не заключали.
Напомним, что принимать заявления на зачисление детей в первый класс начали 1 апреля. За первый день в Омской области родители только через госуслуги подали 4728 заявлений.