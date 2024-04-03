Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией

30 ноября прошлого года губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую меру поддержки для школьников: каждому первокласснику к 1 сентября 2024 года вручат бесплатный школьный рюкзак с полным набором канцелярии. Городу55 стало известно, что в этом году в Омской области подготовят рюкзаки для 26 тысяч школьников.