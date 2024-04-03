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Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией

3 апреля 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
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Для 26 тысяч омских первоклашек изготовят бесплатные рюкзаки с канцелярией

Школьные рюкзаки изготовят на отечественных швейных предприятиях, которые специализируются на пошиве таких изделий.

30 ноября прошлого года губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую меру поддержки для школьников: каждому первокласснику к 1 сентября 2024 года вручат бесплатный школьный рюкзак с полным набором канцелярии. Городу55 стало известно, что в этом году в Омской области подготовят рюкзаки для 26 тысяч школьников.

«Рюкзаки будут изготавливаться на отечественных швейных предприятиях, которые специализируются на пошиве школьных рюкзаков. Все рюкзаки будут забрендированы», — рассказала Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

В какую сумму обойдется изготовление 26 тысяч школьных рюкзаков и какие фабрики этим займутся — пока неизвестно. Контракты еще не заключали.

Напомним, что принимать заявления на зачисление детей в первый класс начали 1 апреля. За первый день в Омской области родители только через госуслуги подали 4728 заявлений.

Стало известно, в каких омских школах откроют больше всего первых классов
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#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школьники#Новости#Первоклассник#Швейная фабрика#Юлия Истомина#Меры поддержки#Виталий Хоценко#Мина ахвердиева
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