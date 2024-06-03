Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В обновленный топ-100 самых влиятельных жителей Омской области вошли девять женщин, и все представительницы власти, а не бизнеса. Напомним, что два года назад их было всего шесть, а в прошлом году — семь. В рейтинг вернулась Анна Марухина, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области, которая при новом главе региона стала зампредом. В последний раз она занимала 63 место, теперь 58-е.
Самой влиятельной женщиной Омской области остается депутат Госдумы и бывший мэр города Оксана Фадина. Она сохраняет прочную связь с регионом благодаря телеграм-каналу, который активно ведет лично. Но работа в столице все-таки дает о себе знать: Фадина опустилась с 16 на 26-30 место.
В спину ей дышит главный налоговик региона Ольга Шмакова. Она ворвалась в топ-30 влиятельнейших жителей Омской области с 59 места. Эксперты предполагают, что ее авторитет будет только расти. Предшественник Ольги Шмаковой Владимир Репин добирался и до 19-й строчки.
Еще семь представительниц прекрасного пола обосновались во второй половине топ-100. Министр экономического развития Анна Негодуйко заняла 52 место (была на 68). Напомним, Оксана Фадина тоже когда-то возглавляла это ведомство, так что место очень удачное для того чтобы сделать карьеру в политике.
На соседней 53-й строчке расположилась министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова, которая получила эту должность в середине прошлого года. Сейчас высокопоставленная чиновница сосредоточена на реформе, предполагающей ликвидацию поселенческого уровня местного самоуправления.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева делит 79-83 место с руководителем Омского УФАС Вадимом Кабаненко, вице-спикером Заксобрания Павлом Коренным, предпринимателем Юрием Федотовым и министром природных ресурсов и экологии Татьяной Хаврониной. Мина Исламовна — доверенное лицо главы региона, и ее появление в рейтинге вполне оправдано.
Что касается Татьяны Хаврониной, то ее старт в рейтинге влиятельных жителей Омской области мог быть и поуверенней. С другой стороны, ее имя нечасто мелькает в СМИ. Надеемся, это только потому, что она целиком сосредоточена на работе. А ее много: это и ликвидация свалок, и черные лесорубы, и выбросы.