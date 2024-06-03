Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек

В обновленный топ-100 самых влиятельных жителей Омской области вошли девять женщин, и все представительницы власти, а не бизнеса. Напомним, что два года назад их было всего шесть, а в прошлом году — семь. В рейтинг вернулась Анна Марухина, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области, которая при новом главе региона стала зампредом. В последний раз она занимала 63 место, теперь 58-е.